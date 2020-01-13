Пять идей, как отметить старый Новый год в Челябинске 2020

В ночь с 13 на 14 января Челябинск отметит старый Новый год. Празднуют его обычно как традиционную новогоднюю ночь. Многие делают в этот день то, что не успели 31 декабря: загадывают желание или смотрят новогодние концерты и фильмы, ходят на площадь посмотреть ледовый городок. А некоторые вообще не отмечают. Мы узнали, куда можно сходить на старый Новый год в Челябинске.

1. Полюбоваться костюмами царского времени

Накануне старого Нового года, 13 января, поклонники исторической реконструкции устроят в центре города праздничный моцион в костюмах 17-18 века. Встретить девушек в платьях с пышными юбками и молодых людей в шляпах и плащах можно будет в городском парке им.Пушкина, на площади Революции, Кировке и возле концертного зала «Родина». Желающие могут не только полюбоваться красивыми костюмами, но и сделать фото с участниками. Прогулка начнется в 18:00.

Встретить людей в исторических костюмах можно будет сегодня в центре города.Фото: Андрей АБРАМОВ

2. Сходить в театр

В театре драмы имени Наума Орлова на площади Революции 14 января будут показывать семейную комедию «Афинские вечера», в основе ее извечная тема взаимоотношений поколений. Начало в 18:30, цена билета до 300 рублей.

Здесь же на малой сцене в 18:00 будут показывать спектакль-эксперимент «Курт» о том, способен ли человек преодолеть роковые обстоятельства или он свободен в своем выборе. Цена билета — 300-400 рублей.

3. Посмотреть фильм

В кино много ярких новинок. Например, отечественный фильм про восстание декабристов «Союз спасения». Также крутят « Джуманджи: Новый уровень» — сиквел любимого многими приключенческого фильма девяностых. Можно посмотреть заключительную часть трилогии космической саги — «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Детям будет интересно « Холодное сердце-2» или мультфильм про превращение «Камуфляж и шпионаж». Любителей комедий может заинтересовать российский фильм «Холоп», либо французский «Отвязные мамочки».

4. Отжечь в клубе или посидеть в необычном кафе

Тематических вечеринок в ночных заведениях Челябинска на 13 или 14 января мы не нашли. В некоторых клубах они отгремели на прошедших выходных. Тем не менее включаем этот вариант в подборку — многие бары и клубы работают всю неделю и всегда открыты для желающих выпить и потанцевать.

Если хочется посетить в старый Новый год какое-то необычное заведение, можно сходить в новый концептуальный бар La Galleria — с антикварными деталями интерьера и множеством картин. Либо посетить чайный бар «Ча ба», где нет алкоголя, а только пуэры и улуны.

5. По старинным традициям

Раньше в этот день собирались семьей за праздничным столом. Готовили вкусную рисовую кашу — кутью, с медом, орехами и изюмом. Хотя сейчас это исключительно траурное блюдо. А еще лепили вареники с «сюрпризом», кому попадется горошек перца или монетка — тому повезет в новом году. Также в старый Новый год гадали на суженого. А еще ходили ряженые по домам и колядовали.

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