Первые в этом году: скоростной Интернет и цифровое телевидение от Интерсвязи появятся в Богдановиче

Для этого компания построила около 60 километров собственных оптических линий связи пропускной способностью более 10 Гбит/с. Новым абонентам будут доступны тарифы на скоростях до 630 Мбит/с и качественное цифровое телевидение. До конца месяца широкополосным доступом к сети смогут пользоваться практически все жители города.

Чтобы начать подключения абонентов уже в январе, работы по строительству оптоволоконной линии связи велись ежедневно, в течение двух месяцев, даже в новогодние праздники. В результате жители Богдановича получили доступ к одной из самых больших телекоммуникационных сетей Уральского региона, которая обеспечит Интернетом, телевидением, а также возможностями интернета вещей и «умными» технологиями тысячи людей, десятки предприятий и социально значимых объектов города.

— Сейчас наши специалисты завершают пусконаладочный этап строительства сети, после которого начнется прием заявок на подключение, — рассказывает технический руководитель компании «Интерсвязь» в Каменске-Уральском Андрей Ерушев. — Здесь есть перспективы для развития проектов по внедрению технологий «умного города» — «Умные парковки», «Запись к врачу», «Улицы онлайн» и многого другого. Также в стадии планирования установка «Умных домофонов» на подъездах многоквартирных домов по примеру Каменска-Уральского, где новейшими устройствами оснащены более 250 подъездов.

2019 год для Интерсвязи стал значимым с точки зрения застройки частного сектора. За 12 месяцев компанией была проведена колоссальная работа по обеспечению новейшими технологиями малых городов и поселений Челябинской, Курганской и Свердловской областей. Интернет и цифровое телевидение пришли в них как по проекту, так и вследствие оперативного решения.

Например, небольшой поселок Петропавловский в Верхнеуральском районе Челябинской области, расположился как раз на траектории строительства оптических линий связи Интерсвязи.

В итоге Интернет и телевидение появились даже в небольшом населенном пункте области, что стало для жителей настоящим новогодним чудом. Важно отметить, что во все строительство сетей компания ежегодно инвестирует 400 млн. рублей собственных средств.

Напомним, Интерсвязь продолжает осваивать новые территории. В 2020 году доступ к Интернету, телевидению и цифровым сервисам компании получат жители не менее 100 000 домохозяйств на Южном Урале.