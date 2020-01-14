В Челябинске вновь пройдет WelcomeFORUM

Уже определены даты крупного бизнес-события 2020 года. Форум рестораторов и отельеров WelcomeFORUM пройдет в столице Южного Урала 8-9 апреля.

Первый WelcomeFORUM успешно состоялся весной 2019 и показал, что Челябинск нуждается в подобных мероприятиях.

— Это большое событие для сферы HoReCa, — рассказывает продюсер проекта Анастасия Вершинина. — На одной площадке соберутся профессиональные спикеры, шеф-повара, владельцы ресторанного и гостиничного бизнеса.

В настоящее время уже утверждены формат и двухдневная программа.

Участников Welcome FORUM ждет специализированная выставка, деловая программа с участием ТОПовых российских спикеров, серия мастер-классов от шеф-поваров из Москвы, Питера, Казани, Екатеринбурга и Тюмени. Динамики добавит деловая игра «Свой круг», а также POP-UP вечеринка от команды гастроноваторов.

Идея гастроноваторов заключается в том, чтобы продемонстрировать людям не только вкус еды, но и ее философию. А также показать, что наш регион может выйти на новый гастрономический уровень. Ребята сами выращивают овощи для ужина, ищут фермерские продукты только лучшего качества, даже сами делают посуду.

— Мы практикуем принципиально иной подход в конгрессно-выставочной деятельности — добавляем движения, жизни проектам. Иными словами — это не просто выставки, это интересные события:форумы, фестивали… Микс из ценной информации и разнообразных активностей, — комментирует директор «Первого выставочного объединения» Светлана Мещерякова.

В рамках деловой программы выступят руководитель направления обучения и консалтинга в HURMA Groupof Сompanies Юлия Воскресенская, автор обучающего курса «PR и DIGITAL-маркетинг для ресторанного бизнеса», эксперт Александр Пичугин, основатель компании «ЛАБОРАТОРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»Галина Анохина (г. Москва), владельцы компании GK Restaurants Павел Кашников и Алексей Новиков (г. Ярославль).

Мастер-классы проведут шеф-повара Ксения Вахрушева, Антон Исаков, Марат Вахитов, Андрей Колодяжный и другие.

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