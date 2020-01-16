В музеях Челябинска две необычных выставки, а легенды уральского рока собирают концерт

Татьяна Кравченко и Олеся Железняк сыграют на театральной сцене в Челябинске 12+

Главные героини спектакля «Сирена и Виктория» — две подруги, разные настолько, насколько это вообще можно представить. Сирена — веселая, напористая, успешная бизнес-леди. Виктория — доктор филологических наук, человек интеллигентный, скромный, тонко чувствующий.

Они познакомились, когда Сирена решила выучить английский язык, а Виктория стала ее преподавателем. Их общая проблема — одиночество — объединила двух абсолютно непохожих женщин, они подружились. От Виктории недавно ушел муж, и бойкая Сирена тут же советует ей найти другого мужчину.

И вот в один из вечеров… начинается самое интересное. Как говорится, случайности не случайны: на голову наших героинь падает загадочный Константин.

В ролях :народная артистка РФ Татьяна Кравченко, заслуженная артистка РФ Олеся Железняк, артист театра и кино Спартак Сумченко.

18 января, суббота

Театр драмы им. Орлова

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 19.00

Билет: 1 800 — 3 500 руб.

О советской моде в челябинском музее 12+

Какой была советская женщина второй половины ХХ века? На кого она равнялась? К каким нравственным ориентирам она стремилась? Ответы на эти вопросы мы находим, обращаясь к немым свидетелям той поры — журналам, открыткам, подлинным вещам. Именно предметы помогают ощутить то время — одновременно далекое и близкое, такое знакомое многим из нас по рассказам матерей и бабушек.

Недавно в музее на площади выставили коллекцию американского пин-апа, который показывает образцы этого полуэротического искусства. Через него мы видим, какими хотели видеть дам на Западе. В музее решили расширить выставку и подготовили экспозицию «Очарование ушедшей эпохи. Советский пин-ап».

— Образ советской женщины складывался под мощным идеологическим давлением и объясняется не только долгим влиянием коммунистических идей, но и господством иного архетипа женщины, весьма отличающимся от западных идеалов. Советский строй выдвигал на первый план совершенно иные ценности — здесь уживались и радость материнства, и доступное образование, и реализация себя в любой профессии. Женщина — полноправный член общества, она грамотна, активна, эмоционально отзывчива. Отражение женского образа наглядно воплощалось в кино и печати, — говорят в музее.

Выставка работает в Малом зале, вход через Александровский зал по билетам на выставку «Пин-ап. Девушки с обложки».

До 23 февраля

Музей искусств на площади Революции, 1

Тел. (351) 266-38-17

10.00 — 18.00 (12.00 — 20.00 по чт)

Билет: 50 — 300 руб.

Южноуральцам покажут, как реанимируют экспонаты 6+

Реставрация — таинственная, скрытая от глаз посетителей сторона жизни музея. Иногда этот кропотливый процесс растягивается на годы, при этом для неспециалиста работа художника-реставратора может остаться совершенно незаметной. И, возможно, это лучший показатель его мастерства. Ведь отреставрировать предметы — вовсе не значит сделать их как новыми. Бывает, их, наоборот, приходится состаривать.

На выставке «Музейная реставрация» собрали предметы мебели и быта, художественные изделия, археологические материалы, ткани, иконы, графические произведения, печатную продукцию и документы из хранилищ музея. Упор сделан на наглядность. Посетители смогут сами сравнить состояние предметов до реставрации и после.

Также в рамках выставки пройдут мастер-классы. Часть рассчитана на школьников, а иные подойдут и взрослой аудитории. Узнать расписание и записаться можно по телефонам: (351) 263-08-32, 265-23-88.

До 9 февраля

Исторический музей Южного Урала

С 10.00 до 19.00 (выходные с 11.00)

Билет: 50 — 150 руб.

Легенды уральского рока собирают концерт 18+

Есть в Челябинске люди, которые знают, что такое рок-клуб «Минотавр». В 80 — 90-е годы поклонники рока собирались в ЧелГУ и превращали рядовой актовый зал в концертную площадку. И вообще движение фанатов альтернативного звука в нашем городе было масса. А сколько групп рвались на сцену! Правда ни одна из них так и не выстрелила на федеральном уровне.

— Старая школа снова в деле! Классики челябинского андеграунда на сцене клуба

«Минотавр-стаил» вновь готов порадовать всех смесью рока. Будут и кантри, и панк. Эти ребята делали музыку в 80-х и до сих пор в отличной форме! Плюс три относительно молодых состава, атмосферных, которые легко впишутся в общий концепт! — зазывают всех организаторы.

18 января, суббота

Клуб OZZ

Тел. 8 (908) 052-96-74

Начало в 19.30

Билет: 100 руб.

Раздельный сбор мусора 0+

Необычный анонс для нашей рубрики о мероприятиях в Челябинске. Но мы надеемся, что информация будет полезна. «Разделяйка» — это ежемесячная экологическая акция. Активисты проводят акции по сбору вторсырья каждое третье воскресенье месяца на 15 точках по всему городу. Вы не поверите, но на мероприятия приходят тысячи горожан и тащат туда отсортированный пластик, батарейки.

Чтобы найти перечень адресов, нужно вбить во «ВКонтакте» или любом поисковике — «Разделяйка». В сообществе есть перечень мест и подробные правила, как и что нести. Не поленитесь изучить ответы на часто задаваемые вопросы.

И еще одна минутка экологической пропаганды. На сайте нольотходов.рф можно найти информацию о том, куда сдать елку. Да-да, мы все правильно написали. В Челябинске принимают на утилизацию новогодние деревья. Но только два дня — 18 и 19 января. Им подарят вторую жизнь — пустят на щепу и используют для подстилок животным в приютах, а также для организации клумб, газонов и экотроп.

19 января, воскресенье

Начало: 11.00

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