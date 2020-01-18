Заматывала пасть проволокой: пес, над которым издевалась хозяйка, стал нянькой для щенков в Челябинске

Квартира пенсионерки из Челябинска превратилась в концлагерь для животных. Горы вонючего мусора с человеческий рост, кишащие тараканами, — не самое страшное. 80-летняя старушка тащила домой с улицы не только хлам, но и бродячих собак. А потом, не в силах справиться с ними, привязывала к батарее. Девять голодных псов грызли друг друга. Боясь, что собаки кинутся и на нее, хозяйка туго заматывала им пасти проволокой.

Платон - помесь голой мексиканской собаки. Фото: соцсети

СУМАСШЕДШАЯ КВАРТИРА

— Собаки живут без выгула, здесь же опорожняются и размножаются. Они в страшном состоянии: лишайные, ребра торчат. Если им удается выбежать в подъезд, скалятся и кидаются на людей. Слышим, как они нападают и на хозяйку. Когда очередная собака умирает от голода, труп остается гнить в квартире, — рассказывала Дарья, которая живет над квартирой-помойкой.

После многочисленных жалоб соседей родственники бабушки отправили ее на обследование в психиатрическую клинику. Коммунальщики вывезли из квартиры два самосвала мусора. А собак забрали в городской ветприемник. Условия там далеки от домашних, поэтому челябинские зоозащитники постепенно забрали собак оттуда. Сейчас псы живут в приютах у волонтеров, им ищут новых хозяев. Но следы на мордах не дают забыть о прошлом и шокируют людей.

Еще пару месяцев назад Платон выглядел, как самый несчастный пес в мире. Фото: соцсети

ИНОПЛАНЕТЯНИН

Среди всей спасенной стаи выделяется белый почти лысый пес. В приюте его назвали Платоном. А еще ласково кличут Платошкой и «наш инопланетянин».

— Страшный? Да, не самая няшная мордаха. Но не стоит делать быстрые выводы, — так начала рассказывать о нем в соцсети волонтер Ольга Дейнека.

В комментариях люди стали писать, что вовсе он и не страшный, а даже симпатичный.

— Красавчик. На тайского риджбека похож, — заметила подписчица Ксения.

Платон - очень преданный и благодарный пес. Но он много страдал. Фото: соцсети

Платон сначала казался агрессивным. Но он просто был напуган, что видно даже на фото. Оказалось, что на самом деле он ласковый и нежный. Ему даже доверили ответственную работу: нянчиться со щенками в приюте.

— Посадили его в вольер к малышам. Он играл с ними, охранял, — делятся зоозащитники.

А еще Платон постоянно ходит по пятам за волонтерами и лижет руки. Дружит с собаками. Кобелей не очень-то любит, но первым в драку не лезет. Интеллигентен в общении с кошками. В общем, сегодня Платон — это добрейшей души, как выразились зоозащитники, человеко-пес.

Переезд в приют. Фото: соцсети

ОГРОМНЫЙ КОТЕНОК

— Он очень необычный. Внешне — мексиканская голая собака. А по характеру — огромный котенок. С дивана его не выгнать. Прижмется к человеку и лежит рядышком, — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск хозяйка приюта «Хочу домой» Наталья Антонова. — Из-за глубокой психологической травмы Платон не может оставаться один. У него начинается истерика. Боится быть брошенным. Стал выходить на улицу. Гуляет во дворе частного дома. Пока не пробовали надеть на него поводок. Боюсь даже представить, как он это воспримет. Страхи уходят и поведение меняется, но очень медленно.

Платон в ветприемнике. Фото: соцсети

Будущий хозяин должен понимать, что предстоит большая воспитательная работа. В идеале — взять месяц отпуска и провести его с питомцем, чтобы он привык, нанять няню-кинолога. Платон не может жить на улице из-за слишком короткой шерсти. Лучше всего ему было бы в частном доме.

— Ну настрадался пес без любви и не видел раньше человеческого к себе отношения. Но мы верим в светлое будущее и ждем для Платоши самых добрых и любящих хозяев. А он абсолютно точно ответит взаимностью, — говорит Наталья.

Если вы хотите взять к себе Платона или другую собаку, пишите сообщение приюту @priut_hochy_domoi или звоните Наталье по телефону 8-904-300-47-31.

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