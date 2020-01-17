2020-01-17T12:07:13+03:00
Общество

Праздничный Хор Данилова монастыря споет в Челябинске

Он славится уникальным репертуаром
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Праздничный хор Московского Данилова монастыря — ведущий мировой исполнитель из области сакрального и этнического искусства. Коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Почему хор завоевал любовь зрителей во многих странах мира? Потому что у него уникальный репертуар, душевная и неповторимая манера исполнения. «Певчих Даниила московского» знают в Украине, странах Балтии, Польше, Венгрии, Италии, Болгарии, Греции, Англии Германии, Америке и Новой Зеландии.

11 февраля зрители услышат музыку, которая проникает глубоко в сердце, отвлекает от забот и повседневной суеты. В программе — народные, казачьи, военные песни; монастырская музыка; духовные стихи.

Вот какие отзывы оставляют о коллективе.

Вот какие отзывы оставляют о коллективе.

11 февраля в 19.00

Зал им. Прокофьева

6+

Покупайте билеты онлайн или в кассах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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