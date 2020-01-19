На бабушку из Челябинска «повесили» 150 тысяч, когда та заказала препарат для суставов

79-летняя Вера Ивановна (имя изм.) из Челябинска услышала по радио про чудо-препарат от больных суставов, который продает фирма в Москве. Позвонила в магазин и сделала заказ. Но родственники вовремя ее остановили и велели отказаться от доставки. Было это шесть лет назад.

На днях Вере Ивановне позвонили и обрадовали: в столице осудили мошенников за торговлю запрещенными препаратами. Как раз теми, что заказала старушка. И ей, как пострадавшей, выплатили компенсацию. Деньги якобы заплатили всем, чей номер был в базе данных аферистов. Правда, было это давно. А раз она деньги не забрала, банк подал на нее в суд и требует 150 тысяч рублей.

ПРИВОДИЛИ РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Люди на том конце трубки тщательно подготовились к разговору.

— Звонок был на городской номер. Позвонила женщина и представилась сотрудником пенсионного фонда Центрального района. Назвала даже кабинет. Сказала, что у нее на столе лежит дело: от приставов пришел запрос на взыскание 150 тысяч рублей по судебному приказу, — рассказала Елена, племянница Веры Ивановны.

Мошенники назвали точный адрес отдела ПФР, как раз того, к которому относится пенсионерка. «Сотрудница пенсионного фонда» заявила, что понимает, как будет трудно Вере Ивановне погасить 150 тысяч, потому и звонит — предупредить и помочь.

— Сказала, что она вся в сомнениях, так как ей надо поставить подпись на документ и отправить его на взыскание. Мою тетю затрясло от волнения. Она стала интересоваться, откуда появился долг, как получить о нем информацию. И вот тут любезная сотрудница по большому секрету сказала, что дело находится в Федеральной службе судебных приставов, расположенной на Барбюса 136в (в этом доме, действительно, находится управление — прим.авт.), — говорит Елена.

Собеседница дала якобы телефон УФССП, а также личный номер пристава. И порекомендовала звонить напрямую ему: на городской поступает много звонков и он постоянно занят.

ГОТОВА БЫЛА ПОБЕЖАТЬ В БАНК

Вера Ивановна связалась с «приставом».

— Сумма морального ущерба переведена в банк. Но раз вы ее не получили вовремя, банк подал на вас в суд, чтобы взыскать средства за перевод денег, ведение счета и прочие операции, — объяснил силовик.

Он тоже вошел в положение старушки. И сказал, что «по особой статье», в порядке исключения, она может заплатить вместо 150 тысяч 45.

— Благо тетя позвонила мне... Я вам передать не могу ее состояние. Она уже собиралась бежать и снимать с карты эти 45 тысяч. После того, как получила от меня хорошую отрезвляющую встряску, успокоилась и сама поняла, что ее обманули, — продолжает Елена.

Мы узнали, что номер «пристава» зарегистрирован в Москве. Позвонили на него, но трубку никто не взял. Городской номер вообще не определяется. Поисковик в интернете выдал, что это старый телефон одной из городских аптек.

Также Елена через банк данных исполнительных производств на сайте УФССП по Челябинской области проверила, нет ли долгов у ее тети — не должна ни копейки. Женщина намерена обратиться в полицию, чтобы в МВД провели проверку.

СОВЕТ КП

Как не стать жертвой мошенников?

1. Часто аферисты представляются по телефону сотрудниками разных ведомств. Попросите звонящего назвать имя и должность. И перезвоните в ведомство, в котором он якобы работает. Узнайте, есть ли в штате такой работник.

2. Если собеседник называет вас по имени, знает ваш адрес, это вовсе не означает, что он является официальным лицом. Эти данные можно получить разными способами.

3. Никому не сообщайте данные своих банковских счетов. Если задумали какую-то крупную покупку, либо серьезное вложение, посоветуйтесь со своими близкими.

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