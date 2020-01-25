«Немедленно и в кратчайшие сроки!»: коммерсанты забросали подъезды в Челябинске рекламой с угрозами

Несмотря на железные двери, доступ в наши подъезды открыт всем желающим. Это на руку предприимчивым коммерсантам. Они угрозой навязывают услуги по завышенным ценам.

На днях жители дома 2г по улице Блюхера обнаружили в почтовых ящиках предупреждения. От собственников квартир требуют заменить электросчетчики:

— Согласно закону… По постановлению… Не соответствует нормативам… — суть претензий понять не так просто.

Запоминается только одно: «обязательно заменить и в кратчайшие сроки». В конце агитки — номер телефона.

Агитка коммерсантов больше похожа на грозное извещение.Фото: Лидия ПЕСКОВА

«СРОК ГОДНОСТИ» СЧЕТЧИКА 10-16 ЛЕТ

Каждый электросчетчик имеет «срок годности», на языке специалистов — «межповерочный интервал». Обычно он составляет 10-16 лет. Когда подходит срок поверки, счетчик нужно менять либо поверять и пломбировать снова.

— Срок поверки указан в документах на счетчик. Помимо этого, он хранится в нашей базе данных. Когда приближается срок поверки, мы предупреждаем об этом владельца квартиры отдельным напоминанием в тексте квитанции, — рассказали КП-Челябинск в компании «Уралэнергосбыт».

Если вы забыли о сроке поверки, узнать его можно:

— в паспорте счетчика;

— в личном кабинете «Уралэнергосбыта»;

— в центре обслуживания клиентов «Уралэнергосбыта»;

— по телефону центра поддержки 8-800-2222-500.

— За три месяца до окончания межповерочного интервала «Уралэнергосбыт» напоминает потребителям о необходимости замены или поверки счетчика. Эта информация размещается на квитанции за свет, — рассказали в пресс-службе «Уралэнергосбыта».

Но откуда про сроки узнали ушлые коммерсанты?

— Наши инженеры ходят по подъездам и лично смотрят год выпуска счетчика, — пояснила диспетчер компании «Энергосети АС», которая и разбрасывает рекламу.

ЗАКРЫТЬ ЩИТКИ ОТ ЧУЖАКОВ

Между тем, доступ к счетчикам должны иметь только:

— собственники жилья;

— сотрудники управляющей компании;

— и сотрудники энергосетевой компании.

В доме по Блюхера, 2г, счетчики стоят в подъездах. Замочков на щитках нет. Заглянуть в них может каждый.

У коммерсантов не должно быть свободного доступа к щиткам в подъездах.Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Требуйте в ЖЭКе, чтобы щитки закрыли. Это обязанность управляющей компании, — говорят эксперты по вопросам ЖКХ.

Тогда желающих обмануть вас будет меньше.

Также не забывайте: единой организации по замене счетчиков в городе нет. Все отдано в руки коммерческих фирм. Выбрать можно любую.

ставить свои личные данные и приложить к нему образец листовки.

НА ЗАМЕТКУ

Счетчик можно не менять

Если у счетчика истек «срок годности», его можно продлить. Для этого нужно:

— отправить гарантирующему поставщику (сейчас «Уралэнергосбыт») заявку о снятии показаний;

— после визита специалиста снять счетчик и отвезти его на поверку в аккредитованную организацию;

— при положительных результатах поверки установить счетчик на прежнее место и ввести его в эксплуатацию, обратившись к гарантирующему поставщику.

Пока нет счетчика, первые три месяца показания начисляют по среднемесячному потреблению, затем по нормативу, умноженному на коэффициент 1,5 и количество прописанных граждан или же на количество собственников жилья.

Не забывайте, что по окончании экспертизы может выясниться, что прибор вышел из строя.

БДИ!

За такие агитки — штрафуют

— Иногда местные коммерсанты разбрасывают по подъездам листовки, которые очень похожи на квитанции и извещения от коммунальных контор. Обычно в листовках есть ссылки на какой-то закон, а внизу дается телефон организации. У жильцов создается ложное впечатление, что они обязаны позвонить по указанному телефону и воспользоваться предложенной услугой. Жильцам этого дома я советую обратиться в УФАС. Если мы найдем нарушения, распространение такой рекламы будет прекращено, а компанию, как юридическое лицо, оштрафуют на 100-500 тысяч рублей, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского УФАС Наталья Мартынюк.

Принести заявление в Антимонопольную службу можно по адресу: Челябинск, пр. Ленина, 59. Или отправить его по почте (индекс 54091). Или по электронной почте: to74@fas.gov.ru.

В заявлении обязательно нужно о

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый вид развода в Челябинске: «Срочно меняйте электросчетчик!»

Ушлые продажники стращают людей и тут же предлагают свои услуги (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10