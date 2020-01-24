«Не хотела рожать, боялась общественного осуждения»: откровение мам из Челябинска, передумавших делать аборт

Сауле и Татьяне по 29 лет, они счастливые многодетные мамы. Каждый свой день девушки начинают со сборов детишек в садик, школу и уютных семейных завтраков. А заканчивают, целуя малышей и укрывая их теплым одеялом.

Сегодня девушки не мыслят жизни без своих детей. И корят себя за то, что когда-то поставили перед собой выбор: сохранить ребенка или избавиться от него.

Публикуем их истории от первого лица.

ХОТЕЛА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДВОЙНИ

После рождения Ярика муж начал сильно пить. Все деньги тратил на водку, часто приводил домой пьяных друзей. Я не выдержала и сбежала, едва сыну исполнилось полтора года. С тех пор хваталась за любую работу, какая подвернется — лишь бы сын ни в чем не нуждался.

Прошло несколько лет, я наконец вышла на стабильный приличный заработок. Появились планы на отдых за границей, покупку хорошей техники...

И тут я встретила мужчину. Он сразу предложил жить вместе. Ярик захотел звать его папой. Мы съехались. Не прошло полугода, как грянул гром — две полоски на тесте... Да еще и двойня.

У меня началась паника! Детей мы, конечно, планировали, но не сейчас. Квартира у нас съемная. Хорошую работу я потеряю, к тому же был жив в памяти первый кошмарный декрет...

Аборт однозначно!

Год назад у пары родилась двойня. Фото героя публикации

Меня колотило от страха при мысли, что впереди снова бесконечные пеленки, подгузники, бессонные ночи, изоляция от мира, тотальное безденежье.

Я отправилась в женскую консультацию брать направление на аборт.

ОТ МЕНЯ ЗАВИСИТ ИХ ЖИЗНЬ

На внеплановом УЗИ мне выдали карточки с мутными, расплывчатыми пятнами, в которых едва угадывались очертания тел малышей. Они были такими маленькими, беззащитными перед моей волей.

Тут я поняла, от меня зависят две детские жизни, и если я побоюсь временных трудностей, их крохотные тельца искромсают на части и вытащат из меня по кусочкам. Я долго плакала, а в итоге решила: будь что будет — рожу.

Тогда мне стало намного легче.

3 января двойняшки отпраздновали свои первые именины. Фото героя публикации

Все трудности пройдут, а двое малышей останутся. Декрет не бесконечен, мужу придется усердно поработать пару лет, но он справится, да и перерыв в карьере не смертелен, упущенное можно нагнать.

ТРИ СТАКАНА ВОДЫ

Сколько радости мне доставило вынашивание этих деток! Они будто жалели меня, и беременность проходила легко и спокойно. Сейчас мы с мужем смеемся: в старости нам подадут аж три стакана воды — пей не хочу.

Двойняшкам 3 января исполнился годик. Дети дают отдохнуть, спокойно спят по ночам. Друзья никуда не пропали, поддерживают, приходят в гости.

Я устроилась на подработку — провожу социологические опросы по вечерам или по выходным. Муж помогает. Очень ощутима помощь старшего сына-первоклассника. Он может развлечь братьев, даже памперс поменять.

Все в моей жизни изменилось к лучшему благодаря тому, что я не сделала ужасной ошибки однажды.

БОЯЛАСЬ ОСУЖДЕНИЯ

А это вторая история.

— В 2017 году я стояла перед шагом, который мог бы сломать мне всю жизнь. К гинекологу шла уверенно, думала, сделаю аборт и жизнь будет продолжаться. Многие женщины через это прошли.

Зачем мне сейчас ребенок? У меня работа и трое детей, один из них инвалид. Младшему на тот момент было 1,3 месяца. Муж был не против ребенка, сказал: «Ничего, поднимем». Но я уже все решила.

Меня пугали не материальные трудности, а люди, которые скажут: вот - дура, рожает каждый год.

Перед тем как назначить дату убийства малыша, врач послал меня к психологу.

Татьяна многодетная мама и гордится этим. Фото героя публикации

Иду я к ней, а в голове столько всего. Была уверена, меня не переубедить, хотя, признаться, очень боялась разговора.

Я молчала и внимательно слушала Татьяну, так зовут спасительницу моих детей. Она рассказала, какой он сейчас, а потом дала подержать маленького малыша, муляж эмбриона.

Меня будто по голове ударили. Я самый близкий человек у этого крохи. И я решила остановить его сердце навсегда! Как бы я жила после такого?! Я ревела и крепко держала живот. Не отдам!

Мне стало все равно, кто и что подумает. Разве я могу взять одного из своих детей и убить? Вот и этого тоже не могу. Домой я шла, будто камень с души упал.

В срок родила мальчика. Теперь у меня дочка и три сыночка.

Конечно некоторые осуждали меня за спиной. Но раз они за спиной, значит, мы впереди.

Малыша назвали Михаилом. Фото героя публикации

КОММЕНТАРИЙ

«Аборт — это всегда последствия, и не только физические, но и моральные»

— Без осложнений абортов не бывает, это все должны запомнить, — объясняет акушер-гинеколог Татьяна Андреевских. — Я не говорю только о медицинских аспектах. Нередко проходят годы, вроде бы никаких последствий, а потом раз — онкология.

Одна женщина как-то сказала мне про свою прерванную беременность: «Меня всю ломало, я поняла, возврата нет, было очень плохо, я просто умирала». Убила одного ребенка, и больше Бог ей детей не дал.

Аборты делают в основном девушки репродуктивного возраста — до 25 лет. Каждую мы отговариваем. Но меняют свое решение примерно 12 девушек из 100.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обратиться тем, кто задумался об аборте, но сомневается:

* Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег»

Адрес: Братьев Кашириных 118/1

Телефон: 8 (351) 223-03-09

Сайт: vk.com/bereg74

* Служба противоабортного социального консультирования

Бесплатный, анонимный телефон доверия: 8 (800)100 48 77

Адрес: Энергетиков, 21А

Сайт: vk.com/spaskonsyltant

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