Спешите: регистрация на медиафорум «Вершина» в Челябинской области заканчивается

Ежегодный зимний медиапраздникна озере Банное под Магнитогорском,одном из красивейших мест Южного Урала, проводится с 2012 года. Журналисты иPR-специалисты из разных регионов и даже стран много общаются, затевают общие проекты и соревнуются за Кубок СМИ по горным лыжам, сноуборду и картингу. А в этот раз на мероприятие зарегистрировались не только традиционные участники, уже не представляющие зиму без особой атмосферы Кубка СМИ, но и те профи медиасферы, кто не увлекается зимним спортом.

ФОТО: Архив Союза журналистов Челябинской области.

Ведь в 2020 году родился целый зимний медиафорум «Вершина».

— Он объединит профессиональные мастер-классы и уроки журналистики и пиара, награждение победителей конкурсов мастерства журналистов и PR-специалистов имени Ольги Давиденко, Кубок СМИ, конкурс «Журналисты поют», фотоконкурс для всех, много общения, полезных знакомств и — как без этого — развлекательную программу. Думаю, именно таким мечтала видеть зимний медиафорум Ольга Давиденко, имя которой сегодня носит Кубок СМИ, — рассказывает начальник Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области Мария Хворостова.

Ольга Давиденко — председатель Союза журналистов Челябинской области в 2015-2018 годах. В течение пяти лет она была соорганизатором и идейным вдохновителем этих соревнований и мечтала вырастить мероприятие до масштабов всероссийского медиафорума.

ФОТО: Архив Союза журналистов Челябинской области.

Участники форума — представители СМИ (директора, главные редакторы, журналисты, ведущие, медиаменеджеры, фотографы, операторы), а также сотрудники PR-служб и блогеры. Как из Челябинской области, так и из других регионов, где приглашения распространены через региональные Союзы журналистов.

На совещании оргкомитета форума в Правительстве Челябинской области вице-губернатор Анатолий Векшин сообщил, что планирует посетить форум Вершина и даже встать на лыжи.

ФОТО: Архив Союза журналистов Челябинской области.

КОГДА ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ

Спортивные соревнования состоятся в субботу, 8 февраля, в первой половине дня. Команды будут состязаться на несложной трассе на горе и параллельно на картинге (по 4 участника на горе и 2 на картинге).Те, кто не принимает участие, могут стать веселыми болельщиками (гвоздем программы!) либо в это время отправиться на занимательную экскурсию от принимающей стороны санатория «Юбилейный» с подъемом на вершину, посещением лучших мест.

Немаловажно, что организаторам удалось до минимума сократить расходы участников на проживание и питание: скидку предоставляет санаторий «Юбилейный», а часть расходов взяли партнеры — крупные успешные компании Челябинской области. Победители соревнований также получат отличные подарки от партнеров Кубка СМИ 2020.

ФОТО: Архив Союза журналистов Челябинской области.

КАК ЗАРЕГИСТИРОВАТЬСЯ

Срочно заходим на сайт Союза журналистов Челябинской области, изучаем условия, программу форума, положение о соревнованиях (для желающих сформировать команду) и высылаем заявку. Нужно еще решить на работе вопросы по пятнице 7 февраля, ведь выезд из Челябинска на бесплатном трансфере в пятницу в 7 утра!

ФОТО: Архив Союза журналистов Челябинской области.

КТО ПРИЕДЕТ НА ФОРУМ

Форумная, образовательная часть — основная в программе 2020 года. Участники смогут не только послушать выступления лидеров мнений в сфере медиа, но и задать все интересующие вопросы в живом общении.

Станислав Наумов — Президент Российской Ассоциации по связям с общественностью, генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций. Представит «Карточный домик» — игровой тренажер на освоение и отработку современных GR-компетенций. Игра проходит на кейсах, максимально соответствующих интересам и задачам участников тренинга и при этом сохраняет за счет игрового формата корректность и конфиденциальность.

Юрий Пургин — генеральный директор издательского дома «Алтапресс», профессор Алтайского государственного университета,президент российского Альянса независимых региональных издателей, лауреат премии Правительства РФ в области печатных СМИ.Для представителей печатных и электронных СМИ выступит на тему «Управление изменениями в редакции: куда, как и почему».Почему традиционные СМИ проигрывают борьбу за аудиторию? Как мы можем это исправить. Новые герои и платформы. Мультиканальные медиа. Революция в ньюсруме. Подвиг по плану: как в редакции создать стратегию перемен.Как создавать команду цифровых новаторов.

Дина Мостовая — консультант по стратегическим коммуникациям. Специализируется на пиаре стартапов, технологических компаний и венчурных фондов. Ее опыт работы включает в себя компании из списка Fortune 500, в том числе Microsoft, PayPal, eBay и Airbnb. Внимание — новая валюта современности. Бренды сражаются за каждую секунду внимания потребителя. Как создать тренд и приковать интерес к проекту? Дина Мостовая даст 10 советов, как сделать продукт модным, какие инструменты использовать, как выжать свой тренд на максимум и повысить прибыль компании.

Организаторы

Правительство Челябинской области, Министерство спорта Челябинской области, Союз журналистов Челябинской области, санаторий «Юбилейный» (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»), группа компаний «Микар».Соревнования обслуживает бригада судей ООО «Санаторий «Юбилейный», ООО «УК «ММК-Курорт».

Партнеры медиафорума «Вершина»:

Страховая компания «ВСК» (страхование всех участников соревнований), ООО «Эксперт-Лизинг», инвестиционная компания «Фридом Финанс», Napoleon IT (разработчик программного обеспечения и основатель бесплатной Napoleon IT School), группа компаний «Мавт», Озерский спиртоводочный завод, ЖК «Город L-Town» и бизнес-центр «Аркаим Плаза», агрофирма и Центр пищевой индустрии «Ариант», бутик-ателье Svetlana Blumberg, кофейня Surf Coffee Челябинск, спортивный магазин «Bananboardshop».

Поддержку в организации форумной части и приглашении спикеров оказало Челябинское отделение ПАО «Сбербанк».