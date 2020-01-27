Челябинские танцовщики поставили фламенко про Великую Отечественную войну

Детский коллектив из Челябинска на фестивале в Перми языком танца фламенко рассказал о Великой Отечественной. Идея создать постановку в сложном стиле фламенко «сегирийя» возникла в связи с празднованием 75-летнего юбилея Победы.

— Сегирийя как нельзя лучше отображает характер всеобщего горя, трагизм, глубину чувств, в музыке и канте все это есть, даже придумывать не надо. Слушаешь и видишь как сначала девушка в образе «Родины» выходит на сцену в предчувствии беды, она как бы предупреждает и просит остановиться, не допустить войны. Но неумолимо звучит компас как звуки барабанов, которые ведут солдат в наступление, и выходят «захватчики», подчеркивая ритм кастаньетами, как оружием. И «Родина» вынуждена отступить, — цитирует сайт «Полит 74» руководителя ансамбля «Карнавал» известная челябинская танцовщица и педагог Ларису Хорват.

В репертуаре детского хореографического коллектива есть также несколько танцев в народной стилистике, среди которых венгерский, болгарский, белорусский. Все они жизнерадостные и игривые.