9 Мая 2020 в Челябинске: парад на площади Революции начнется на час раньше

27 января, в резиденции губернатора заседал областной организационный комитет по празднованию 9 Мая в 2020 году в Челябинске. 75-летия Победы.

В каждом городе и районе Челябинской области уже готовы афиши праздничных событий.

— 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы, — говорит замгубернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. — В музеях откроется более 50 экспозиций. В Челябинске, в музее «Россия — моя история» уже сегодня можно увидеть мультимедийную выставку о Танкограде.

ИСТОРИЯ «ЧЕРНЫХ НОЖЕЙ»

Крупный проект готовит областной Государственный комитет по делам архивов. На Кировке у памятника Танкистам-добровольцам, откроется выставка о земляках, ушедших на фронт в составе 10-го гвардейского Уральского танкового добровольческого корпуса. Бригада формировалась в Челябинске в феврале — апреле 1943 года.

23 тысячи челябинцев подали заявления в танковую бригаду. Из них отобрали 1023 человека. Провожали танкистов на войну 9 мая 1943 года, от здания Главпочтамта. Сейчас на этом месте установлен памятник Танкистам-добровольцам.

Комбриг Михаил Фомичев вручает ордена бойцам Челябинской танковой бригады. Фото: Николай Чиж.

С ГАСТРОЛЯМИ В ГЛУБИНКУ

Ко Дню Победы театры региона готовят 15 премьер. Их увидят и не только горожане. В глубинку труппы отправятся по маршруту гастрольного марафона «Огонь Победы».

7 и 8 мая в Магнитогорске и Сатке пройдут большие концерты Челябинского симфонического оркестра «Накануне победной весны». Солировать будут известные российские артисты. Например, идут переговоры с Евгением Дятловым.

9 мая концерт пройдет в Челябинске на Театральной площади.

8 мая труппа театра драмы им. Наума Орлова пригласит горожан на концерт «Песни военных лет» на Театральную площадь.

ТРИБУН НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Утро 9 мая в Челябинске в 2020 году начнется с торжественного возложения цветов к Вечному Огню на Аллее славы. Почетными гостями станут ветераны шести родов войск.

День Победы начнется с возложения цветов на Аллее Славы. Фото: gubernator74.ru

В 11.00 в День Победы-2020 на площади Революции в Челябинске начнется торжественное построение гарнизона. Время события сдвинуто на час: обычно торжественное построение начиналось в полдень.

В параде будет участвовать авиационная техника: истребители Су-34, вертолеты Ми-8. Решается вопрос об участии образцов бронетанковой техники.

Чтобы парад в Челябинске в 2020 году увидело большее число зрителей, запланировано увеличение количества трибун на площади Революции. Дополнительные мобильные трибуны на 2822 места покупает администрация Челябинска. Итого на площади будет 3522 посадочных места.

9 мая состоятся два больших концерта на Театральной площади и у Торгового центра.

В театре оперы и балета пройдет прием губернатором ветеранов Великой Отечественной войны.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК-2020 В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Уникальная народная акция соберет под знамена не менее 150 тысяч участников.

Бессмертный полк соберет под знамена не менее 150 тысяч южноуральцев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

22 июня, в День памяти и скорби, в парках и скверах пройдет акция «Свеча памяти».

Кстати, на портале Активный житель 74 идет голосование за региональный фирменный стиль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Тем временем

Чиновники выйдут на субботники на мемориальные захоронения

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов попросил администрацию Курганской области подобрать мемориальное захоронение в Зауралье, которое бы чиновники полпредства привели в порядок на субботник, закупив все нужное на свои деньги.

Хорошую идею коллег на заседании оргкомитета в резиденции губернатора Челябинской области озвучил заместитель главы региона Олег Климов. Идея пришлась главе региона по душе. Чиновники всех районных администраций в нашей области своими руками приведут в порядок мемориалы.

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