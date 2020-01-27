9 Мая 2020 в Челябинске: парад на площади Революции начнется на час раньше
27 января, в резиденции губернатора заседал областной организационный комитет по празднованию 9 Мая в 2020 году в Челябинске. 75-летия Победы.
В каждом городе и районе Челябинской области уже готовы афиши праздничных событий.
— 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы, — говорит замгубернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. — В музеях откроется более 50 экспозиций. В Челябинске, в музее «Россия — моя история» уже сегодня можно увидеть мультимедийную выставку о Танкограде.
ИСТОРИЯ «ЧЕРНЫХ НОЖЕЙ»
Крупный проект готовит областной Государственный комитет по делам архивов. На Кировке у памятника Танкистам-добровольцам, откроется выставка о земляках, ушедших на фронт в составе 10-го гвардейского Уральского танкового добровольческого корпуса. Бригада формировалась в Челябинске в феврале — апреле 1943 года.
23 тысячи челябинцев подали заявления в танковую бригаду. Из них отобрали 1023 человека. Провожали танкистов на войну 9 мая 1943 года, от здания Главпочтамта. Сейчас на этом месте установлен памятник Танкистам-добровольцам.
Комбриг Михаил Фомичев вручает ордена бойцам Челябинской танковой бригады. Фото: Николай Чиж.
С ГАСТРОЛЯМИ В ГЛУБИНКУ
Ко Дню Победы театры региона готовят 15 премьер. Их увидят и не только горожане. В глубинку труппы отправятся по маршруту гастрольного марафона «Огонь Победы».
7 и 8 мая в Магнитогорске и Сатке пройдут большие концерты Челябинского симфонического оркестра «Накануне победной весны». Солировать будут известные российские артисты. Например, идут переговоры с Евгением Дятловым.
9 мая концерт пройдет в Челябинске на Театральной площади.
8 мая труппа театра драмы им. Наума Орлова пригласит горожан на концерт «Песни военных лет» на Театральную площадь.
ТРИБУН НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Утро 9 мая в Челябинске в 2020 году начнется с торжественного возложения цветов к Вечному Огню на Аллее славы. Почетными гостями станут ветераны шести родов войск.
День Победы начнется с возложения цветов на Аллее Славы. Фото: gubernator74.ru
В 11.00 в День Победы-2020 на площади Революции в Челябинске начнется торжественное построение гарнизона. Время события сдвинуто на час: обычно торжественное построение начиналось в полдень.
В параде будет участвовать авиационная техника: истребители Су-34, вертолеты Ми-8. Решается вопрос об участии образцов бронетанковой техники.
Чтобы парад в Челябинске в 2020 году увидело большее число зрителей, запланировано увеличение количества трибун на площади Революции. Дополнительные мобильные трибуны на 2822 места покупает администрация Челябинска. Итого на площади будет 3522 посадочных места.
9 мая состоятся два больших концерта на Театральной площади и у Торгового центра.
В театре оперы и балета пройдет прием губернатором ветеранов Великой Отечественной войны.
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК-2020 В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Уникальная народная акция соберет под знамена не менее 150 тысяч участников.
Бессмертный полк соберет под знамена не менее 150 тысяч южноуральцев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
22 июня, в День памяти и скорби, в парках и скверах пройдет акция «Свеча памяти».
Кстати, на портале Активный житель 74 идет голосование за региональный фирменный стиль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Тем временем
Чиновники выйдут на субботники на мемориальные захоронения
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов попросил администрацию Курганской области подобрать мемориальное захоронение в Зауралье, которое бы чиновники полпредства привели в порядок на субботник, закупив все нужное на свои деньги.
Хорошую идею коллег на заседании оргкомитета в резиденции губернатора Челябинской области озвучил заместитель главы региона Олег Климов. Идея пришлась главе региона по душе. Чиновники всех районных администраций в нашей области своими руками приведут в порядок мемориалы.
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