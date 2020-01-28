Куй IT, пока молодой: в Челябинске запустили программу обучения it-специалистов

25 января в Челябинске запущена двухмесячная программа обучения IT-специалистов {IT.IS} Upgrade. Организатор мероприятия компания «Интерсвязь» — одна из крупнейших IT-компаний на Южном Урале — решает таким образом проблему дефицита кадров в регионе.

Заявки на участие отправили более 240 студентов и выпускников IT-специальностей со всего Южного Урала, однако по итогам тестовых заданий и собеседований в программу попали лишь 20 лучших кандидатов.

Участники обучения совместно с командой экспертов запустят работающий проект, совершенствуя свои навыки в самых перспективных направлениях IT-разработок, и получат возможность официального трудоустройства в штат лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области.

Это уникальный формат подготовки IT-специалистов. Он позволяет молодежи реализовывать себя в масштабных интересных проектах здесь, в Челябинске, а не уезжать в поисках необходимой практики и интересной работы. Что особенно актуально в современных реалиях, так как именно на IT-индустрии сосредоточено внимание как бизнес-сообщества и государственных структур, так и простых граждан, ведь множество социально важных сфер развиваются именно благодаря вкладу IT-специалистов. На данный момент информационные технологии держат лидерство по темпам и перспективам развития во всем мире и даже в России, хотя наша страна все же отстает в этом плане от мирового сообщества. В развитие IT вкладываются огромные ресурсы и ценность подобных специалистов как никогда высока.

В этом году немного обновился формат обучения и подачи материалов. В первый месяц каждые 7 дней участники будут углубляться в разные направления. В формате воркшопов специалисты компании «Интерсвязь» покажут собственный наработанный опыт, кейсы, задачи, проблемы и нетривиальные решения. Для наглядности и более глубокого понимания обучающихся практическая часть будет превалировать над теоретической. Во время второго месяца участников программы разделят по трекам, по которым в течение 4 недель они будут готовить проекты к защите.

Руководитель отдела машинного обучения компании «Интерсвязь» Дмитрий Ботов уточняет:

— Мы считаем важной подготовку кадров в регионе. {IT.IS} Upgrade дает возможности бесплатно для студентов любого вуза и факультета погрузиться в атмосферу работы IT-компании и прокачать свои навыки по разработке программных систем. После окончания обучения мы приглашаем выпускников на оплачиваемую стажировку с гибким графиком. Так они смогут реализовать свои дипломные проекты: со временем они будут воплощены в жизнь и принесут пользу жителям региона.

Специализации этого года:

— WEB-разработка,

— Мобильная разработка,

— Аналитика IT-продуктов,

— Машинное обучение,

— Интернет вещей.

Программа IT.IS Upgrade разработана экспертами компании «Интерсвязь» с применением передовых образовательных технологий. Обучающимся предоставляется комплекс оборудования (ПК и сопутствующая техника) для прохождения интенсива. Защита проектов состоится в конце марта 2020 года.

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