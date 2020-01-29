Тех, кто вырубил в январе десятки деревьев в Челябинске, ищет прокуратура

Мэрия разбирается с фактами уничтожения взрослых деревьев. Например, на перекрестке ул. Братьев Кашириных — ул. 40 лет Победы снесли тридцать шесть ив! Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе администрации города, ущерб составил 210 тысяч рублей.

На перекрестке оживленных улиц на Северо-Западе уничтожили 36 ив. Фото: Роман Никитин.

На улице Александра Шмакова у домов NN 26, 36 снесено 29 берез. И опять — неустановленными лицами. Ущерб и без того задохлой экологической ситуации в Челябинске оценивается в 338 тыс. руб.

ДОКАЗАТЬ ВИНУ И ОШТРАФОВАТЬ

Как просто: взял бензопилу и пошел крушить все в щепы!

Участок на пересечении Кашириных — 40 лет Победы, где недавно убили деревья, принадлежит челябинскому предпринимателю. Известно, что пять лет назад он пытался построить кафе в сквере на пересечении улиц Кирова и Работниц, недалеко от цирка. Тогда Арбитражный суд признал договор аренды участка недействительным.

Что касается свежей вырубки, то на днях в мэрии объяснили, что участок этот принадлежит частнику с 2017 года, и он намеревался строить на нем торгово-бытовой комплекс.

На всякий случай администрация города отправила материалы в прокуратуру Челябинска. Предстоит выяснить, кто вырубил деревья и «привлечь их к уголовной ответственности при наличии оснований», ведь разрешения на вырубку Управлением экологии не давалось!

ЖИЗНЬ У ПЫЛЬНОЙ ОБОЧИНЫ

О том, как меняется качество жизни, когда в угоду коммерсантам власти дают добро на вырубку деревьев, рассказала житель Челябинска Светлана Сумбаева.

В декабре 2014 года ради трех торговых павильонов у дома № 114 по ул. Братьев Кашириных вырубили «зеленый щит» — двести крепких деревьев! Они отделяли многоэтажку от шумной проезжей части. И даже когда дорогу расширили во имя «дорожной революции», деревья справлялись с улавливанием пыли и грязи.

Три павильона взамен деревьев не пользуются большой популярностью. В одном магазин торговой сети уже закрыт, помещение пустует. Второй павильон, как говорят местные, возможно, тоже на грани закрытия.

Жители многоэтажки до последнего сражались за деревья. Прошли десятки судов, писали чиновникам всех уровней власти. Увы...

Сражавшиеся за сквер на улице Братьев Кашириных взывали о помощи.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Наша квартира на первом этаже. Нечем дышать из-за копоти и пыли, окна почти не открываем, — говорит Светлана Сумбаева. — Хорошо, у мужа есть еще одна квартира. Мы переехали.

Пока жила рощица, всегда под деревьями гуляли люди. Зимой строили горку. Летом на велосипедах катались дети. Сейчас гулять негде.

— Мы ухаживали за деревьями, высаживали под ними цветы. Когда рощу рубили, часть деревьев выкопали осторожно, с комом земли. Вероятно, высадили где-то у коттеджа. А простым людям деревья ни к чему, видимо, — рассказала Светлана.

Еще одна беда — гул от вентиляторов системы кондиционирования в этих трех ларьках. Постройки тылом выходят на окна квартир. Громкое гудение мешает спать.

— Никто из чиновников не озаботился тем, как мы живем. Наш район — на Северо-Западе, не на окраине. И квартиры здесь всегда были недешевые. Но по чьей-то прихоти нас лишили права на безопасную среду обитания? Кто ответит за это?

СОДРАТЬ СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ С ПЕНСИОНЕРКИ

Пятый год бьются за деревья под окнами жильцы дома № 70а по ул. Молодогвардейцев. Вдоль фасада многоэтажки, на газоне, предприниматель решил построить комплекс павильонов, вырубив десятки деревьев.

Успел построить часть фундамента, но не зарегистрировал по всем правилам возведенное как незавершенное строительство.

КУИЗО Челябинска договор аренды участка расторг в одностороннем порядке. Сейчас через Арбитражный суд предприниматель пытается продлить аренду участка еще на три года.

Уродливая незавершенка вдоль фасада дома № 70а по ул. Молодогвардейцев: вокруг забора копится мусор. Фото: Виктор ШИШКАЛОВ.

«Народно-освободительную борьбу» жителей дома возглавила местная активистка, председатель Совета дома Татьяна Петеран. И предприниматель подал на пенсионерку в суд, требуя возместить судебные издержки.

— Требует с меня 134 тысячи рублей. Будто меня не собственники квартир делегировали представлять их интересы, а я свои интересы отстаивала. Отличный способ поправить пошатнувшееся материальное положение, — усмехается Татьяна Петеран.

Активистка ждет аудиенции у председателя КУИЗО: жители высотки не намерены уступать ни пяди своей земли.

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