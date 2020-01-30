Проверка слуха: китайцам запретили скупать косметику в парфюмерных магазинах Челябинска

Моя знакомая обожает гулять по парфюмерным магазинам: слушать ароматы духов, рисовать помадой на руке, искать желтые ценники на любимые продукты.

Рассказывая про очередной поход в популярнейший парфюмерный супермаркет, она пожаловалась:

— В магазине опять нашествие китайцев, скупают все под чистую. На перепродажу набирают.

Спрашиваю, с чего она взяла.

— В Китае люксовая косметика стоит бешеных денег. Они ее продают у себя с накруткой в несколько раз. Коробками закупаются. Магазин даже ограничил их в количестве товара, табличку соответствующую поставили на китайском. А то своим покупателям не хватает.

Неужели на самом деле гостям из Китая ввели запреты в магазинах? Сметая косметику с полок, они же, наоборот, приносят деньги торговцам.

«МОГУТ ВЫЛОЖИТЬ 50 ТЫСЯЧ ЗА ПОКУПКУ»

Бывшая сотрудница парфюмерного супермаркета в Челябинске подтвердила, что для китайских покупателей есть ограничения.

— Брать больше двух позиций одного бренда им запрещено правилами магазина. Они буквально опустошают полки, за раз могут взять 30 товаров. Другим покупателям ничего не остается. Лично видела, как китайцы выкладывали наличными по 50 тысяч за покупку, — рассказала экс-консультант.

По ее словам, китаянки обычно приходят толпой. Немногие из них говорят на русском или английском. Они показывают фотографии нужного продукта, и на пальцах сколько штук нужно.

— В основном их интересует люкс: духи, тени, помада. И российская недорогая линия: шампуни, кремы. Если у нас не получалось объяснить, что больше двух товаров нельзя, подключалась старший менеджер. Им говорили, что можно сделать оптовый заказ. Но китайцы начинали возмущаться, скандалить, привлекая внимание других покупателей. После долгой беседы у кассы, они психовали и уходили.

Такая табличка установлена на кассе магазина.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Другая сотрудница рассказала, что волна покупателей из Китая была три года назад. Сейчас тоже закупаются, но менее активно. В спросе в основном лимитированные и люксовые продукты.

МАГАЗИН ИЩЕТ КИТАЕВЕДА

— Китайские студенты на этом зарабатывают. В Китае такой товар стоит дорога. Притом корейская косметика тоже дорогая, хотя Корея совсем рядышком, — говорит челябинка Диляра, какое-то время она жила и училась в Китае. — Везут много, да еще есть возможность спокойно транспортной компанией отправить товар в Китай.

Диляра сейчас в поиске работы. Недавно ее приглашали на собеседование в магазин косметики на должность специалиста-востоковеда — для работы с китайскими клиентами.

ЧТО НАПИСАНО НА ТАБЛИЧКЕ?

Я сфотографировала табличку, о которой говорила моя знакомая и показала ее переводчику.— Это китайская платежная система Джифубао. Такое приложение, куда прикреплены все карты. В Китае практически не используют наличные деньги, все на картах. На самом деле, магазин заморочился, установив ее. Она же есть только в КНР.

Тогда не логично: магазин ищет китаеведа, устанавливает специальную платежную систему, но при этом вводит ограничения для китайских покупателей. Может быть, запреты — все-таки слухи?

ЧТО СКАЗАЛИ ПРОДАВЦЫ?

КП-Челябинск отправила запрос в парфюмерный супермаркет с просьбой ответить, на самом ли деле китайским покупателям нельзя покупать больше двух товаров одного бренда. Ответ пообещали предоставить в течение 10 дней.

Этот же вопрос я задала консультантам под видом покупателя. Они объяснили, что такого запрета нет, но коробками покупать нельзя. Однако, если есть желание сделать оптовый заказ, меня могут связать с менеджером.

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