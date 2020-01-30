2020-01-30T11:09:27+03:00
Общество

Отец троих детей из Челябинска отменил концерт рэпера Элджея за разврат

Обеспокоенные пропагандой опасного поведения родители попросили посодействовать запрету
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске отменили концерт Элджея.В Челябинске отменили концерт Элджея.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Он словно с другой планеты: из глазниц взирают слепые белки, тело забито тату, цепи и браслеты.

— Жанна Агузарова наших дней! — шутят в Челябинске, где на днях стало известно об отмене концерта рэпера Элджея.

Невзлюбил модного исполнителя депутат районной совета Андрей Зеленин. Отец троих детей разослал во все инстанции тревожные письма.

— Поступили обращения родителей подростков с просьбой посодействовать отмене концертов. Песни содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, рискованного, опасного и суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным устоям, — гласит текст депутатского письма.

МИНСПОРТ ПРОТИВ

Все претензии депутата могли окончится пустым хайпом. На афишах исполнителя стоял возрастной ценз 16+. Фильмы с такой категорией даже грешат легкой эротикой. А на сайте и вовсе была пометка 18+. Так что разврат в треках Элджея еще мог побороться с двойными стандартами. Но…

Случился спонтанный отказ концертной площадки. Выступление должно было пройти во дворце спорта «Юность» в центре Челябинска. В подчинении площадка у Минспорта.

Через день после письма депутата чиновники вдруг объявили: организатор концерта Элджея всех дезинформирует! Ведь на 15 марта в плане площадки стоит концерт Юлии Zivert. Хотя до этого на билетах на выступление поп-дивы продавались в ночной клуб.

ДЕНЬГИ ВЕРНЕМ

В итоге команда Элджея сломалась.

— Друзья, по независящим от организатора и артиста обстоятельствам, вынуждены перенести концерт, который должен был состояться 15 марта в Челябинске. Средства за билеты будут возвращены в полном объеме. Обращайтесь по этому вопросу к билетным агентам, — опубликовано официально заявление в паблике концерта.

Заявление организаторов.Оте

Заявление организаторов.Оте

Раскупить билеты на концерт не успели. КП-Челябинск еще до удаления с сайта продажи сделала скриншот. Продана десятая часть зала.

Много продать не успели.

Много продать не успели.

Кстати, травля Элджея прямо сейчас разворачивается не только в Челябинске. В Новосибирске, где концерт запланирован на 8 марта, история имеет все шансы повторится.

Элджей: Не самый плохой мальчик.Глаза без зрачков, тату на лице, мат в текстах — Элджей старательно создаёт образ «плохого парня». Но это неправда. Точнее — не совсем правда

КСТАТИ

В России объявили негласную войну реперам

В ноября 2018 года в Краснодаре отменили концерт российского рэп-исполнителя Хаски. Тогда музыкант забрался на машину, припаркованную рядом с клубом, где должен был состояться концерт, и спел одну из своих песен. За это его задержала полиция. Затем в российских городах без объяснения причин были отменены концерты Элджея , групп IC3PEAK и «Френдзона».

Все делалось по одной схеме: общественники подавали жалобы на устроителей гастролей, которые привозят музыканта. В жалобе говорилось, что в репертуаре исполнителя есть песни, которые содержат мат и пропаганду наркотиков. Силовики, дабы избежать проблем, звонили устроителям и настоятельно рекомендовали им отменить гастроли.

После этой масштабной «акции запретов» реперы пошли на диалог с властью. В декабря 2018 года в Госдуме прошел круглый стол. Там исполнители рэпа жаловались на то, что из-за отмены концертов они теряют публику и деньги. А еще говорили, что их клипы начали блокировать в Интернете.

На это депутаты и представители МВД парировали, мол, пишите нормальные тексты в рамках закона, и проблем не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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