«Чешский дом» отметил Новый Год вместе с клиентами

— Новогодние праздники закончились. Начались трудовые будни. Впереди нас ждет сложный, но интересный и амбициозный год.

Оглядываясь назад, мы хотим вспомнить новогоднее мероприятие в Дилерском центре и сказать спасибо вам, наши дорогие клиенты.

5 января в ДЦ «Чешский дом» проходил Новогодний утренник для клиентов автоцентра и их детей.

Как одна большая и дружная семья, мы веселились, радовались празднику и верили в новогоднее чудо.

Дети с удовольствием участвовали в мастер-классах. Научились своими руками делать елочные украшения, новогодние открытки и леденцы. Все это наши маленькие гости забрали с собой на память. Особенно хотим отметить вовлеченность родителей. Они помогали своим малышам и сами с удовольствием принимали участие в мастер-классах. Летающая сладкая вата и буритто с морожеными и сладостями вызвали восторг наших гостей.

Каждый желающий гость праздника украсил себя аквагримом. Каких только героев не было на нашем празднике: сказочные бабочки, тигры, феи, черепашки Ниндзя, Пони, Человек-паук, Бэтмен и многие другие.

Кроме того, были подготовлены игровые зоны и новогодняя 3Д фото зона. Вместе с любимыми мультяшными героями Робокарами ребята и их родители играли в хоккей и в снежки с озорным снеговиком. Символ года Мики Маус с радостью позировал на фотографиях с нашими клиентами.

Коржик, Карамелька и Компот стали настоящими любимчиками наших гостей. Вместе с ребятами они играли, пели, танцевали, веселились и радовались.

Как и положено, в завершении праздника к нам присоединились Дед Мороз и Снегурочка. Каждый ребенок получил свой новогодний подарок и незабываемые эмоции.

В завершении праздника была фотосессия для всех гостей.

От лица автоцентра «Чешский дом» мы благодарим вас, дорогие клиенты, за то, что пришли и разделили с нами праздник как одна дружная семья. Семья ŠKODA!

Полный фотоотчет по мероприятию выложен в официальной группе в ВК.

Всегда рады видеть вас в нашем автоцентре,

Ваш ДЦ «Чешский дом».

Автоцентр «Чешский дом»

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных 126/1;

Тел.: (351) 211-34-00.

Новости компаний.