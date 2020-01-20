2020-01-30T13:00:50+03:00
Общество

ВТБ открыл обновленный офис в Шадринске

Теперь отделение находится в центре города — по адресу ул. Февральская, 54
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Операционный офис «Шадринский» работает с 9.00 до 18.00Операционный офис «Шадринский» работает с 9.00 до 18.00
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ВТБ представил клиентам обновленный офис по обслуживанию физических и юридических лиц в Шадринске. Теперь отделение находится в центре города — по адресу ул. Февральская, 54. Кроме того, банк усовершенствовал формат офиса и расширил перечень услуг, предлагаемых шадринцам.

Розничным клиентам доступны кредитные продукты, счета и вклады, выпуск карт, платежи и переводы. Также в первом квартале 2020 года будет запущено обслуживание бизнеса: индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут открыть расчетный счет, отправить заявку на финансирование, эквайринг, бизнес-карту.

ВТБ установил в отделении четыре банкомата, два из которых работают круглосуточно. Устройства оснащены функцией кеш-ресайклинга, обеспечивающей бесперебойный доступ к наличным. Кроме того, офис подключен к Единой биометрической системе и позволяет сдать образцы лица и голоса, что в перспективе обеспечит дистанционный доступ ко многим услугам.

Офис спроектирован с учетом наиболее комфортного клиентского опыта, а дизайн и навигация в интерьере соответствуют современным стандартам бренда ВТБ.

Управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов отметил: «Шадринск – один из экономических центров Зауралья, поэтому для нас важно быть представленными в этом городе. Уже более трех лет ВТБ активно работает как с частными лицами, так и с организациями Шадринска, и мы рады, что теперь они будут получать сервис еще более высокого уровня. Наша цель – стать для жителей города банком первого выбора по любым финансовым вопросам».

Операционный офис «Шадринский» работает с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Среди жителей Шадринска насчитывается 8,5 тысяч розничных клиентов банка, на 1 января 2020 года они разместили в ВТБ более 250 млн рублей.

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