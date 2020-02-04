«Содрал обои и все посыпалось»: сироту из Челябинской области поселили в гнилую квартиру

Дмитрий Лебедев — круглая сирота. Своего детства он не помнит. Близкие говорят, что родителям было не до мальчишки. Иногда его находили прохожие одного в коляске на тротуаре или в снегу…

От пристрастия к алкоголю отец и мама умерли. Мальчик попал в интернат.

Несколько раз Диму брали приемные семьи, но потом почему-то возвращали обратно.

Сегодня парень бьется за будущее своей дочки.

«КЛЮЧИ ОТДАЛИ ЗА ТРИ ДНЯ ДО АРМИИ»

Несколько лет назад, как сирота, Дмитрий Лебедев получил квартиру от государства в поселке Красногорский. Правда, пришлось ходить по судам. Власти Еманжелинского района хотели выделить комнату, но парень уперся: хочу квартиру.

— Ключи от собственного жилья мне принесли за три дня до отправки в армию. Квартира мне не понравилась: на стенах — трещины, потолок разбит, в квартире не было счетчиков и газовой колонки. Но возвращаться из армии в пустоту не хотелось. Я подписал акт приемки жилья, — говорит Дмитрий.

Между досками пола и стеной - огромные щели. Фото: Дмитрий Лебедев.

После армии жизнь на гражданке казалась раем. В приподнятом настроении парень взялся за ремонт. Содрал обои, и квартира «посыпалась».

Оказалось, что все в ней держится на честном слове, а ремонт обойдется в копеечку. Лебедев чувствовал себя обманутым и опять ввязался в борьбу — стала забрасывать власти жалобами.

— После армии я женился. Летом прошлого года родилась дочка. Приносить ее в нашу квартиру мы с женой не решились. Сейчас снимаем жилье. Отдаем за него более половины дохода. И, конечно, боремся. Я хочу, чтобы чиновники поменяли квартиру на что-то другое. Или сделали нам ремонт.

«ПОДПИСАЛ? ЗНАЧИТ, СОГЛАСЕН!»

Но чиновники не готовы идти навстречу настырному парню.

— В акте приема-передачи квартиры нет записей о разногласиях, жалобах или претензиях Дмитрия. Кроме того, с момента передачи квартиры в июне 2014 года до марта 2019 года мы не получали жалоб от Дмитрия. В мае 2019 года администрация Еманжелинского района провела служебную проверку, выяснилось, что во время ремонта Лебедев произвел демонтажные работы: очистил стены от обоев, сам штробил стены, снял штукатурку с потолка. Отчасти это ухудшило состояние квартиры. Завершить ремонт за счет района нельзя, так как это — обязанность нанимателя, то есть Дмитрия, — рассказали в пресс-службе администрации Еманжелинского муниципального района.

Сантехника старая и разбитая. Фото: Дмитрий Лебедев.

Органы соцзащиты подкинули парню немного денег как гражданину в трудной жизненной ситуации. И на этом, считают в районе, вопрос с квартирой закрыт.

ЗАЧЕМ ГОСУДАРСТВУ ПОМОЩНИК-РИЭЛТОР?

Однако Дмитрий с таким положением не согласен. И объясняет, как попал в ловушку.

— Квартиру я выбил с большим трудом. Боялся: если откажусь, после армии снова придется судиться. Когда я начал ремонт, опасения подтвердились: для нормальной жизни жилье не пригодно. Я забросал обращениями все инстанции. Только главе писал 33 раза! А чиновники все затягивали ремонт. Квартиру мне выделяли на условиях социального найма. Ровно через пять лет, по закону, она перешла в мою собственность. Теперь чиновники с чистой совестью отказывают мне в ремонте, — обижен Дмитрий.

Дмитрий старается ради семьи и маленькой дочки. Фото: из личного архива героя публикации.

Дмитрий подозревает, что стал жертвой мошенников.

— Сейчас ключи от квартир вручает сам глава района, а мне ключи отдавала риэлтор. Никто из чиновников это жилье не осматривал. Почему так? Чиновники говорят, что приобрели квартиру с аукциона. Но я нашел последнего собственника жилья. Он утверждает, что продал квартиру лично риэлтору, — говорит Дмитрий.

За Лебедева вступились местные активисты: написали жалобы в прокуратуру, ГЖИ и в соцзащиту.

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