«Не искали, думали — погибла!»: россиянка нашла родную сестру через 78 лет после бомбежки Сталинграда

Сюжеты «Жди меня» выбивают слезу даже из самых черствых. На этот раз плакали даже те, кто готовил встречу двух россиянок — Розалины и Юлии Харитоновых.

Родные сестры расстались в осажденном фашистами Сталинграде и встретились спустя 78 лет.

ПОМЕНЯЛА КУКОЛ НА ТАНКИ

В 1942-м Розалина, которой было 15 лет, уже работала на тракторном заводе. В те годы дети заняли место ушедших на войну взрослых и делали танки. 13-летняя Юля жалела сестру, ведь сама все еще играла в кукол.

Чтобы не отрываться от производства, Розе выделили кровать в общежитии рядом с цехом. Оттуда юных работниц без вещей в спешке эвакуировали в Саратов.

Девушкам говорили: о родных не беспокойтесь, переправитесь на правый берег и найдете семью. Но Харитоновы потерялись.

Розалину отправили дальше, в Челябинск, где в те дни тоже выпускали танки для фронта. На Челябинском тракторном Розалина и проработала потом всю жизнь.

ЦЕХ ПРЕВРАТИЛСЯ В ГРУДУ БЕТОНА

Когда Юля с мамой и сестренкой Галей пришли проведать Розу, завод был разрушен — цех превратился в груду бетона.

— Нам сказали, что Роза погибла. Это было естественно. И мы не стали ее искать, — признается Юлия Павловна.

Из Сталинграда Харитоновых вывезли в Среднюю Азию. Там мама девочек умерла с голоду, а сестренка Галя — от брюшного тифа. Отец семейства и братишка Юра, которые ушли на фронт, так и канули в неизвестность. Позже Юлия переехала в Пензу, где всю жизнь учительствовала в школе.

СМЕНИЛА АДРЕС И ОПЯТЬ ПОТЕРЯЛАСЬ

Розалина тем временем не теряла надежду найти родных. В 2014-м году близкие помогли ей оставить заявку на сайте телепроекта «Жди меня». И только пару месяцев назад пришел отклик. Дети Юлии искали ее брата Юрия и случайно наткнулись на письмо Розы.

Эта семейная фотокарточка сделана до войны. Фото: "Жди меня".

К тому моменту Розалина успела поменять адрес. Но найти ее помогли сотрудники уголовного розыска. А не так давно женщины, наконец, встретились.

— Одной сестре сейчас 92 года, а второй — 94. Между Челябинском, где живет Розалина, и Пензой, где живет Юлия, больше тысячи километров. И все же Юлия Павловна пустилась в путь на встречу с сестрой. На вокзале в Челябинске и в момент самой встречи ее сопровождала скорая помощь, так как боялись самого худшего, — говорят продюсеры «Жди меня».

При встрече сестры обняли друг друга.

— Помнишь наш дом, как мы катались с горы на санках? — спросила Розу Юлия Павловна.

Та всплеснула руками и засмеялась. Хотя все вокруг, глядя на бабушек, плакали...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/758225" frameborder="0"></iframe> «После стольких лет? - Всегда». В Челябинске сестры встретились спустя 78 лет разлуки.Счастливое воссоединение членов семьи, разлученных войной, произошло в Челябинске. Сестры Юлия и Розалина потеряли связь друг с другом в 1942 году в Сталинграде во время эвакуации после бомбежки. Спустя 78 лет разлуки сестры, наконец, встретились. Розалина рассказала, что она долго искала своих родственников, даже писала заявление в правоохранительные органы.

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Почта: kpravda@ya.ru

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