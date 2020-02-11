«Там бегают крысы»: работники аэропорта в Челябинске пожаловались Текслеру на ужасные условия труда

Работники аэропорта, отвечающие за подготовку самолетов к вылетам, пожаловались на низкую зарплату, неоплачиваемые переработки и отсутствие элементарных удобств. Об этом они написали на странице «Алексей Текслер помоги» во ВКонтакте.

«ПЬЕМ ГРЯЗНУЮ ВОДУ»

— В инженерно-авиационной службе нет горячей воды, отопления и самих душевых кабинок, в техклассе бегают крысы, условия ужасные, воду не привозят - набираем грязную на скважине, болят животы, но это ещё полбеды. Год назад сократили службу супервайзеров которые получали 35-40 тыс. рублей и принудили нашу службу выполнять их обязанности. Зарплаты как были 20-23 тыс. рублей, так и остались, — говорится в обращении.

Авторы отмечают, что все это влияет на безопасность пассажиров.

— Разве можно допустить, чтоб сонный измученный техник пошел готовить самолет еще и за копейки. На малейшее возмущение начальство грозится увольнением, новогодняя премия вместо оклада была четыре тысячи, - говорится в обращении.

Журналист КП-Челябинск пообщался с несколькими сотрудниками различных служб челябинского аэропорта.

По их словам, зарплаты на авиапредприятии действительно низкие. Что касается инженерно-авиационной службы, сотрудники которой написали жалобу, они пока размещаются в старом здании, пояснили нам.

После строительства нового, современного терминала появилось много новых задач. Вместо того, чтобы нанять дополнительных сотрудников, обязанности раскидали по действующим. За те же деньги.

— Переучили траповщиков, которые подгоняли трапы-лестницы на обслуживание телетрапов. Еще часть обязанностей раскидали между компьютерщиками и энергетиками. На днях сломалась багажная лента (об этом писали все СМИ), хотели привлечь IT-специалистов. А там напряжение 380 вольт – у них допусков нет и в должностной инструкции не прописано. А если руку затянет в транспортерную ленту? – возмущается один из сотрудников аэропорта, который предпочел остаться неназванным.

«СКИДЫВАЕМСЯ НА БЕНЗИН»

— Почти все работники добираются из города. Мы с коллегами кооперируемся и складываемся на бензин. К счастью, автобусы в последнее время ходят по расписанию, - отметил еще один сотрудник.

— Зарплата не меняется уже лет 10, а нагрузки все большие. В декабре урезали премии с 10 тыс. до 4 тыс. рублей. По слухам, начальник заявил, что мы слишком много получаем, - рассказал работник аэропорта.

Взять оперативный комментарий от челябинского авиапредприятия не удалось – недавно у них уволился пресс-секретарь Сергей Куклев.

ПРОЧИТАЕТ ЛИ ТЕКСЛЕР?

В пресс-службе губернатора Челябинской области отметили, что этот паблик не имеет отношения к органам власти и создан пользователями. Но жалобы работников аэропорта без внимания не останутся.

— Он попадает в систему мониторинга «Инцидент менеджмент», откуда обращения и жалобы распределяются в ответственные органы исполнительной власти или местного самоуправления, — уточнили в пресс-службе.

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