Вип-персоны региона выступят на благотворительном вечере «Добрые сердца»

Фонд «Родная» озвучил состав участников концертной программы VII Ежегодного благотворительного вечера «Добрые сердца», который пройдет 14 февраля в отеле Radisson Blu. На сцену выйдут известные политики и бизнесмены Южного Урала. Цель мероприятия — собрать средства на лечение тяжелобольных детей, подопечных фонда «Родная».

С творческими номерами выступят: первый заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко; Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина со своей командой; директор Камерного театра, Председатель Общественной палаты Центрального района Илья Коломейский с супругой Аленой Коломейской, директором IT-компании UpMe; представитель корейского концерна TONY MOLY, директор сети магазинов корейской косметики Ольга Грачева.

Почетной гостьей благотворительного вечера «Добрые сердца» станет первая леди Челябинской области Ирина Текслер.

Генеральный спонсор благотворительного вечера «Добрые сердца» — отель Radisson Blu. Официальный спонсор мероприятия — «ДНК Клиника». Партнеры вечера — винный холдинг «Ариант», компания NCT, компания «Окна Оптима», интернет-магазин корейской косметики «Белая кошка», стоматологическая клиника «Гранд-Успех», компания «Урал-Финанс». Генеральный информационный партнер — радио «Континенталь».

Помимо концертных номеров, в рамках мероприятия пройдет благотворительный аукцион. В частности, среди гостей вечера будет разыграна гитара с автографом Олега Митяева — советского и российского автора-исполнителя, музыканта, актера, члена Союза писателей России. Все средства, вырученные в ходе розыгрыша гитары, будут направлены на лечение тяжелобольных детей Южного Урала, подопечных фонда «Родная».

Добавим, в 2019 году на лечение тяжелобольных детей «Добрые сердца» направили 628 700 рублей. Эти средства помогли 20-ти тяжелобольным малышам из Челябинска и Челябинской области. Фонд «Родная» оплатил дорогостоящие медикаменты, курсы реабилитации, приобрел медицинскую технику.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.