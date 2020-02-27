2020-02-27T12:29:47+03:00
Общество

«Комсомолка» открывает виртуальную стену памяти, посвященную Великой Победе

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.
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В этом году 9 мая мы отметим 75-годовщину Великой Победы. Молодежь сегодня о подвиге советских солдат ничего почти не знает. А более старшее поколение назовет от силы двух-трех героев, фильмов про которых они видели в детстве.

Поэтому в редакции «КП-Челябинск» решили организовать виртуальную стену памяти «Никто не забыт, ничто не забыто».

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

С помощью наших читателей мы расскажем о земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной.

Истории и фотографии мы принимаем по форме ниже или по электронной почте: ekaterina.pletneva@phkp.ru

P.S. Ждем ваших заявок и писем до 7 мая включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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