«Добрые сердца» в Челябинске: творчество VIP-ов на пользу больным детям

В Челябинске в седьмой раз прошел Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца», организованный фондом «Родная» в помощь тяжело больным детям.

Традиционно «Добрые сердца» принимал отель Radisson Blu. Известные политики и бизнесмены Челябинска провели в помощь маленьким инвалидам аукцион, а фонд «Родная» отчитался по итогам работы в 2019 году.

— По предварительным подсчетам, «Добрые сердца» собрали более миллиона рублей на поддержку тяжелобольных детей Южного Урала. Это значит, что мы уже точно поможем маленьким героям вечера, — рассказала президент фонда «Родная» Наталья Баскова, — Это позволит оказать адресную помощь трем больным детям. Приобретем полугодовой запас тест-полосок для определения уровня аммиака в крови для 13-летнего Артема Муртазина, он — единственный ребенок в России с диагнозом ННН, наследственным нарушением обмена мочевины. Купим коляску для 10-летней Дарьи Гайнулиной из города Сим, у девочки детский церебральный паралич. Подберем лестницеход для 12-летнего Степана Попова из села Томинского с диагнозом миопатия Дюшена.

Впервые благотворительный вечер открывала первая леди Челябинской области — супруга губернатора Ирина Текслер. «Я приехала на Южный Урал совсем недавно, — поделилась Ирина Николаевна. — Но уже поняла: здесь живут настоящие люди. Удачи всем вашим начинаям!»

От обычных сборов пожертвований ежегодный вечер от фонда «Родная» отличается серьезной творческой составляющей: известные в Челябинске персоны выходят на сцену и демонстрируют гостям свои таланты. 14 февраля гости вечера услышали первого заместителя председателя региональной Общественной палаты Николая Дейнеко, исполнившего песню из старого фильма «Обыкновенное чудо», министр социальных отношений области Ирина Буторина со своим заместителем Таьяной Зисман прямо на сцене создала посвященную 75-летию Победы картину, а директор Камерного театра Илья Коломейский с супругой Аленой разыграл собственноручно написанную юмористическую сценку. Наконец, дом моды «Фортуна» представил новую эксклюзивную коллекцию одежды в стиле Street Style, причем моделями выступили 14 бизнес-леди, руководящих успешными компаниями.

Изюминкой вечера стал благотворительный аукцион, лоты для которого также предоставили южноуральские знаменитости. Так, гитара с автографом Олега Митяева, торг за которую начался с 10 тысяч рублей, в конце концов ушла за вдесятеро большую сумму. Гости разыграли также антикварную фарфоровую куклу, присланную благотворителям из Германии, а за клюшку известного хоккеиста Сергея Макарова разыгралось настоящее сражение: гости соревновались за нее больше 20 минут.

Справка КП: Проект «Добрые сердца» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Подробный фотоотчет с мероприятия — в галерее.

Генеральный спонсор благотворительного вечера «Добрые сердца» — отель Radisson Blu. Официальный спонсор мероприятия — «ДНК Клиника». Партнеры вечера — винный холдинг «Ариант», компания NCT, компания «Окна Оптима», интернет-магазин корейской косметики «Белая кошка», стоматологическая клиника «Гранд-Успех», компания «Урал-Финанс». Генеральный информационный партнер — радио «Континенталь».