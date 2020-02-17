В Копейске на рынке украли пожертвования для онкобольного ребенка

В группе «Подслушано Копейск» появилось сообщение: на рынке «Народный двор» вечером в воскресенье похищен ящик для благотворительных взносов. Автор поста взывает к совести похитителей: ваши лица видны на камерах, верните украденное!

Ящик стоит внутри одного из павильонов рынка. Журналист КП-Челябинск отыскал хозяйку этого павильона. Зовут ее Анастасия.

— Возле ящика туда-сюда ходили молодые люди, — рассказала она. — То заходили в павильон, то выходили. Один из них сказал, что ждет бабушку. Продавщица отвлеклась, и в этот момент ящик украли.

Тот самый пост о воровстве. Нва фото: «Подслушано Копейск»

В пресс-службе МВД по Челябинской области обещали провести проверку по факту публикации в соцсетях, изучить видеозапись и установить правонарушителей.

Кэш-бокс установлен по договору с фондом «Милосердие». Пожертвования собирают на лечение 15-летней девочки из Копейска.

Существует мнение, что такие ящички фонды давно не используют, так как ими частенько пользуются мошенники. Соорудят коробочку из оргстекла, наймут школьника и отправляют собирать деньги на улицу.

— Стационарный сбор денег — обычная практика, но такой ящик установить очень сложно. Это целая процедура, — рассказала нам директора благотворительного фонда «Родная» Наиля Гредина. — А вот на улице официальные организации деньги не просят, это точно.

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