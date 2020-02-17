В МГТУ открыли международный научно-образовательный EXTEND-центр

14 февраля на базе института гуманитарного образования МГТУ им. Г.И. Носова состоялось открытие Международного научно-образовательного центра «EXTEND-Центр». Проект реализуется в консорциуме европейских университетов при финансовой поддержке Европейской комиссии. Теперь в институте задан новый вектор инженерно-педагогического образования с возможностью интеграции в международные научно-образовательные проекты.

В упомянутый консорциум входят университеты Румынии, Португалии, Великобритании, Латвии, Таджикистана и России. Важнейшей задачей реализации проекта EXTEND станет внедрение в образовательный процесс студентов современных курсов, совместно разработанных участниками консорциума, с опорой на передовой европейский опыт.

Директор EXTEND-центра Лариса Оринина подчеркнула, что центр будет способствовать развитию, исследованию и внедрению в образование современных методов в области инженерных педагогических инноваций в соответствии с приоритетными направлениями мировой науки, а также развитию сотрудничества с отечественными и зарубежными учебными заведениями и проведению совместных конференций с участниками консорциума.

В рамках открытия состоялся телемост с партнерами из Таджикского национального университета — одного из вузов консорциума, которые выразили свои поздравления и пожелания успешной работы, а также прошла презентация одного из новых курсов, планируемых к внедрению в обучение в структуре центра.

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