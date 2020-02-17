2020-02-17T17:16:20+03:00
Общество

В МГТУ открыли международный научно-образовательный EXTEND-центр

Теперь в институте задан новый вектор инженерно-педагогического образования с возможностью интеграции в международные научно-образовательные проекты
Поделиться:
Изменить размер текста:

14 февраля на базе института гуманитарного образования МГТУ им. Г.И. Носова состоялось открытие Международного научно-образовательного центра «EXTEND-Центр». Проект реализуется в консорциуме европейских университетов при финансовой поддержке Европейской комиссии. Теперь в институте задан новый вектор инженерно-педагогического образования с возможностью интеграции в международные научно-образовательные проекты.

В упомянутый консорциум входят университеты Румынии, Португалии, Великобритании, Латвии, Таджикистана и России. Важнейшей задачей реализации проекта EXTEND станет внедрение в образовательный процесс студентов современных курсов, совместно разработанных участниками консорциума, с опорой на передовой европейский опыт.

Директор EXTEND-центра Лариса Оринина подчеркнула, что центр будет способствовать развитию, исследованию и внедрению в образование современных методов в области инженерных педагогических инноваций в соответствии с приоритетными направлениями мировой науки, а также развитию сотрудничества с отечественными и зарубежными учебными заведениями и проведению совместных конференций с участниками консорциума.

В рамках открытия состоялся телемост с партнерами из Таджикского национального университета — одного из вузов консорциума, которые выразили свои поздравления и пожелания успешной работы, а также прошла презентация одного из новых курсов, планируемых к внедрению в обучение в структуре центра.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Никто на коленях передо мной не стоял!»: Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет
Педагог с 11-летним стажем Николай Углев утверждает, что его оболгали, а потом вынудили написать заявление "по собственному желанию" [эксклюзив kp.ru]
Вордскиллс Россия и Международный банк реконструкции и развития договорились о сотрудничестве в сфере профобразования
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили меморандум о взаимопонимании
Ректор РАНХиГС Владимир Мау: «Сегодня успешный человек скорее всего не работает по специальности, указанной в дипломе»
Обозреватель «КП» Александр Милкус расспросил руководителя одного из ведущих вузов страны о том, на какие специальности выгоднее поступать нынешним абитуриентам
Новости 24
Сразу на 10 челябинских маршрутках подорожает проезд
Жители Челябинска стали жаловаться на больных голубей
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
В Челябинске мошенник оформлял кредиты на бомжей, а деньги забирал себе
Житель Челябинской области, лишенный прав за пьянку, устроил смертельное ДТП на трассе
Достаем фраки и кринолины: благотворительный бал времен Пушкина пройдет в Челябинске
МЧС: на Челябинскую область надвигаются снегопад и метели
В Челябинске омбудсмен Антон Шарпилов ушел в отставку
В Челябинске досрочно разберут ледовые городки
Двое погибли, шестеро травмированы: на трассе под Челябинском такси попало в лобовое ДТП
Ваня Фокин из Магнитогорска переезжает в Подмосковье
Бульдог Соня из Челябинска прославилась на всю страну умением кататься на скейтборде
ЧМК изготовил арматуру для строительства «Леруа Мерлен» в Новосибирске
Объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 2 триллиона рублей
Стало известно, почему в Челябинске власти не поздравили труженика тыла со столетием
Художница из Челябинска делает объемные картины из кожи, которые покупают директора и министры
Стало известно, когда на Кировке снесут все незаконные ларьки
Погода в Челябинске на 23 февраля: суровым будет только праздник
Стало известно, почему в Челябинске не чистят тротуары
Неизвестные напали на станцию скорой помощи в Озерске
Конькобежка Ольга Фаткулина прославила родной Челябинск в Америке
Экс-мэр Тефтелев попросил выпустить его из СИЗО
В Челябинске могут отменить карантин по гриппу
Наш лес сознательно убивают: жители челябинского микрорайона нашли обожженные деревья
Мошенники забрали у южноуральцев почти 400 тысяч рублей
В Челябинской области резко потеплеет
«Ничего не осталось!» пожар уничтожил дом матери-одиночки и ее дочери, купленный с помощью маткапитала