Как челябинец Григорий Ваганов в пылающем Берлине немецкую девочку спас

Григорий Иванович Ваганов вышел на сцену Дворца культуры железнодорожников строевым шагом. Взяв под козырек, отдал аплодирующему залу честь. В свои 95 лет ветеран Великой Отечественной бодр, оптимистичен и с удовольствием отвечает на вопросы журналистов. Ну, кто из нас будет в его годы таким же орлом?

Бравого ветерана и еще восьмерых участников войны и тружеников тыла пригласили на торжественную встречу, посвященную Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Значимая для страны дата отмечается 15 февраля. В этот день в 1989 году из Афганистана был полностью выведен ограниченный контингент войск Советской Армии.

ТЕПЛА И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Героям-фронтовикам и тыловикам глава города Наталья Котова вручила медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Вместе с градоначальницей челябинских ветеранов и тружеников тыла поздравил Главный федеральный инспектор Михаил Каган.

— Мы собрались здесь, чтобы почтить память павших при исполнении служебного долга, отдать дань уважения родным и близким тех, кто не вернулся, сказать слова поддержки и признательности всем присутствующим в зале. Я желаю вам здоровья, счастья и удачи. Пусть в ваших домах царят тепло и взаимопонимание, — обратилась с приветственным словом глава города Наталья Котова.

За активную деятельность, вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение истории почетными грамотами и благодарностями администрации города и Челябинской городской думы отмечены 20 представителей общественных организаций ветеранов боевых действий.

Григорий Иванович Ваганов — кладезь уникальных историй о войнеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СТРЕМИЛСЯ ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ

Герой-фронтовик Григорий Иванович Ваганов — кладезь историй о Великой Отечественной войне. По каждой хоть фильм снимай.

— Я родился в Челябинске в 1924 году в многодетной семье. У нас спортивная семья была: семь мальчиков и три девочки. Спорт дал нам закалку, выносливость: мы играли в хоккей, занимались легкой атлетикой. После войны я увлекся альпинизмом, покорял вершины на Кавказе и дошел до Камчатки. Стремился все выше и выше.

В 1942 году окончил Григорий Ваганов энерготехникум. Получил направление на работу на ЧГРЭС и вызов в военкомат.

— Пришел в отдел кадров ЧГРЭС. Там говорят: военкомат сейчас важнее. Пришел туда. Спрашивают: «Ну, что, Ваганов, пойдешь в армию?». Я говорю: «Нет, не пойду». — «Как так? Вся страна воюет а ты не хочешь?». А я пояснил, что хочу быть мстителем-партизаном: у меня два брата на фронте погибли. «Нет, — отвечают. — Даром, что ли, ты получил специальность электрика, знаешь высшую математику, топографию, владеешь приемами рукопашного боя? Даже немецкий язык ты знаешь! Тебе на фронте цены не будет!».

«МАЛЕНЬКИЕ И ХУДЕНЬКИЕ — ДОУЧИВАЙТЕСЬ»

Поступил тогда 18-летний Григорий Ваганов в эвакуированное из Москвы в Миасс Первое Гвардейское Краснознаменное артиллерийско-минометное училище имени Л.Б. Красина. Готовили в нем командиров для реактивных установок — «катюш».

Когда полыхнула битва под Сталинградом, в училище прибыли военные — набирать защитников города на Волге. Добровольцами хотели быть все, но из числа курсантов училища отобрали самых взрослых и сильных, а младших, маленьких и худеньких, оставили доучиваться и сил набираться.

В 1943 году Ваганову исполнилось 19 лет, и он ушел на фронт.

— Назначили меня командиром орудия, звание сержанта присвоили. Как нарочно, я русский, грамотный. Шофер нашего «студебеккера», на котором была установлена реактивная установка «катюша», казах; наводчик — еврей; заряжали 50-килограммовые ракеты грузин и украинец. Я — пацан, а мне нужно командовать. И не только геройствовать, но жизни ребятам сохранить. Дошли мы до Берлина.

В подчинении у 19-летнего командира были взрослые мужчины. Как завоевать авторитет? Личным примером. Без ругани. Григорий Иванович говорит, что не выносит мата.

— Вот готовимся мы к бою. Я беру лопату и начинаю рыть окоп. Глубоким его рою, мне же всех ребят сберечь надо. Они потопчутся-потопчутся, да помогать начинают. Нелегко у сорокалетних мужиков вчерашнему курсанту уважения добиться. Терпел, да делал.

СОЛДАТ-ОСВОБОДИТЕЛЬ

В Бернау, пригороде столицы фашистской Германии, ракеты вагановской «катюши» легли плотно, и решил молодой командир проверить, куда они попали. Зашел в разрушенный дом…

— А там девочка плачет, маленькая совсем. Спрашиваю по-немецки: где отец, где мать? «Капут», — отвечает. И я ее пожалел, взял с собой. «Катюша» наша была секретной, но я не мог оставить ребенка, я же в многодетной семье рос! На меня доложили командованию: мол, немецкую девочку приютил! Вызвал меня к себе командир. «Непорядок», — говорит. И велит ребенка из расположения части убрать.

Тут Григорий Иванович заупрямился: найду монастырь или церковь — передам монахам или служителю церкви. Так и вышло. Передал ребенка с рук на руки священнику.

Потом попался расчету Ваганова разбомбленный зоопарк в берлинском Тиргартен-парке.

— И вышли к нам звери с такими лучистыми глазами, будто радуются нас! Мои ребята говорят: «Товарищ командир, надоело тушенку есть. Давайте оленя зажарим!». А я говорю: «Так глаза-то какие… Как стрелять?». Сберегли животных. Продвинулись мы дальше, в Трептов-парк.

Там с холма увидел Григорий Ваганов Рейхстаг.

— Командир говорит: «Бей, Ваганов, по Рейхстагу!». Да зачем бить-то — красота такая! Мы же победили уже! Тем более ракеты могли наших солдат, впереди идущих, убить. Отменил командир приказ.

9 мая объявили нам: «Победа!» Налили в солдатские кружки водки. А я не пью. Совсем. Один раз на фронте выпил. Тогда брат из дома письмо прислал: «Твоя Анька замуж выскочила!». Вот тогда я выпил. А тут за Победу как не выпить? Первый тост — чтобы не было войны. Вот в мире мы уже 75 лет живем. Второй тост — за то, чтобы в мирное время мамы похоронок на сыновей не получали. Ведь будут же военные конфликты в других странах. Третий победный тост был за то, чтобы у нас в стране солдатам-победителям давали такие же квартиры, как у немцев — с газом, горячей водой, в кафеле… Ну, 40 лет я такой квартиры ждал. Дождался, живу да радуюсь! И вам того желаю!

КСТАТИ

В Челябинске живет 304 участника и инвалида ВОВ, 292 бывших узника фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда и почти 4 400 ветеранов, проработавших в тылу и проходивших службу в частях во время войны.

Все они получат юбилейные медали до 9 мая 2020 года.