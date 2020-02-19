23 Февраля в Челябинске: что подарить, куда сходить в День защитника Отечества

Можно выдохнуть и больше не разрываться между носками и пеной для бритья. Потому что подарки в традиционном смысле этого слова уже не в моде. Что же подарить на 23 февраля в Челябинске? Эмоции! Как сейчас модно говорить, экспириенс — то есть новый опыт. То, что человек еще никогда не делал. И чем необычнее, тем круче.

Предлагаем несколько идей подарка на 23 февраля в Челябинске. Они могут стать самыми запоминающимися в жизни вашего мужчины. И обеспечат много лайков в Instagram.

СПУСТИТЬСЯ ПОД ЗЕМЛЮ

Экскурсия в бомбоубежище может стать оригинальным подарком на 23 февраля в Челябинске.Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске около 200 действующих бомбоубежищ. Но только в одно из них можно попасть в мирное время. Группа энтузиастов восстановила подземный бункер и проводит экскурсии. Мужчинам всех возрастов, да и девушкам тоже, будет интересно узнать, как там все устроено.

Наш корреспондент побывал в бомбоубежище. За герметично закрытой массивной дверью — помещение размером с четырехкомнатную квартиру. Два столитровых бака воды, биотуалет, ящики, до отказа набитые сухпайками и противогазами… Все по-настоящему.

— Это реально действующее убежище. Если вдруг завтра война, мы готовы пустить сюда горожан, — говорит автор проекта Дмитрий Закарлюкин.

Вот такой необычный подарок на 23 февраля в Челябинске.

«Челябинское убежище»

Адрес сообщают только записавшимся на экскурсию.

Записаться — в группе «Челябинское убежище» в ВК.

Цена: 200 руб.

Корреспондент "Комсомолки" с мужем спустились в шахту.Фото: Ирина Фадюшина

Еще один вариант экскурсии под землей — шахта в Копейске. Когда-то это был тренажер для студентов-шахтеров. Теперь музей под названием «Горный полигон». Сюда даже иностранцы приезжали на экскурсию. В книге отзывов есть запись на немецком.

Вдоль 500-метрового коридора стоит электрооборудование, разложены шахтерские инструменты. Надевайте каску — и вперед. Вы увидите погрузчик для сгребания обломков породы, горнопроходческий комбайн, шахтерские тележки и пр. Наш корреспондент побывала там со своим мужем и сделала много интересных фото. Предлагаем и вам воспользоваться идеей необычного подарка на 23 февраля в Челябинске.

«Горный полигон»

ГБПОУ Копейский политехнический колледж имени С. В. Хохрякова

Копейск, ул. Ленина, 40.

Тел.: 8-909-084-90-27 (Лыков Владислав Витальевич)

Цена: 100 — 150 руб.

СТАТЬ ПИЛОТОМ

Авиасимулятор в Челябинске. Фото: @tu154chel

А вы знали, что в центре Челябинска «припаркован» настоящий пассажирский самолет Ту-154? Когда-то он летал в небе, а сейчас переоборудован в авиатренажер. За одно занятие научиться управлять самолетом, конечно, не получится. Но попробовать себя в роли пилота мечтают многие.

Удовольствие недешевое. Но ведь это подарок на 23 февраля! В Челябинске этот авиасимулятор единственный в своем роде. К тому же, можно сэкономить, подарив одно занятие сразу двум мужчинам: например, мужу и папе или сыну от 16 лет. Дарительница тоже сможет посидеть за штурвалом и сделать оригинальное селфи. Больше трех человек в кабину не пускают — иначе тесно, да и не видно будет.

В самолете все-все настоящее, кроме картинки за окном. Она подается с компьютера. Но с первых минут об этом забываешь, и пейзаж выглядит предельно реалистичным. Можно полетать над Челябинском, Москвой, Нью-Йорком и другими городами на выбор. Это не обычный аттракцион, а полное погружение в атмосферу. Когда самолет круто накреняется на повороте, невольно хватаешься за кресло.

Авиапроект «Крылья советов»

пр. Ленина, 2

Цена: от 5000 руб.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ

Путешествие в собачьей упряжке. Фото: Группа в ВК «Зюраткуль. Wild dogs»

Это не «покатушки» на собаках по кругу, а настоящее приключение. Можно самостоятельно управлять нартой (санями) или отправиться в дог-трекинг (поход с собакой) на хребет Зюраткуль в сопровождении инструктора. И, конечно же, игры и фотосессия с очаровательными ездовыми собаками.

Кстати, это не мимишные сибирские хаски, маламуты и самоеды, к которым мы все привыкли. Это метисы — выносливые аляскинские хаски. По словам директора ездового центра, они любят и хотят бежать с ветерком.

Тур в собачье упряжке — это не только, так сказать, физическое путешествие (и оригинальныйподарок на 23 февраля в Челябинске).

— Собаки являются проводниками для человека, который отправляется в удивительное путешествие, связанное с погружением в собственный внутренний мир. Такие туры наполняют человека новыми знаниями, эмоциями и психологическими состояниями, — рассказывают в ездовом центре.

Центр ездового спорта Wild dogs

Поселок Зюраткуль

Группа в ВК «Зюраткуль. Wild dogs»

Цена: от 500 руб. (микро-тур 0,5 км) до 4000 руб. (8,5 км).

ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Корреспондент "Комсомолки" вместе с семьей окунулась в виртуальную реальность.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Многие современные мужчины увлечены компьютерами и новыми технологиями. Для них отличным подарком на 23 февраля в Челябинске станет путешествие в виртуальный мир. В прошлом году мы с дочкой привезли главу семьи в VR-парк. Там на нас надели 3D-очки, увесистые рюкзаки с оборудованием, и пустая комната превратилась в фантастический мир. В образе космических котиков (именно так мы видели друг друга в очках) мы «мочили» злодеев и спасали котят.

Словосочетание «виртуальная реальность» оправдывает себя на все 100%. Поначалу было психологически сложно ступить на карниз крыши, хотя я и понимала, что нахожусь в самой обычной комнате. А шагнуть в открытый космос — это просто невероятно! Все выглядело по-настоящему.

Так как с нами была дочка, мы выбрали самую безобидную игру. Но в репертуаре есть и готические миры, и самые настоящие ужастики.

Сейчас в Челябинске работают несколько парков виртуальной реальности.

Journey VR

Ул. Орджоникидзе, 43

VRC

ул. Каслинская, 99 В

VRHouse

Во дворе ТРК Горки

Цена: от 600 руб.

ГОНЧАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

Первый опыт работы на гончарном круге нашего корреспондента.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Не всем мужчинам нужно куда-то лезть и мчаться. Кто-то любит медитативные занятия. Хороший вариант подарка на 23 февраля в Челябинске — гончарный мастер-класс. Даже человек, впервые взявший в руки глину, сможет сделать, например, пиалку или тарелку.

Работать на гончарном круге интересно. Но подружиться с ним удается не с первых минут. Крутишь, с упоением наблюдая, как рождается твой первый глиняный горшок, и вдруг хоп — все сломалось. Но зато потом это так увлекает, что не хочется уходить.

Участники мастер-класса оставляют свои изделия сушиться в специальной печи. Затем их можно покрыть специальной глазурью и пользоваться дома как обыкновенной посудой. Но сделанной своими руками.

В Челябинске — не меньше десятка гончарных мастерских.

«Счастье рядом»

Ул. Дзержинского, 84

PICASSO

Ул. Свободы, 141

«Скудельная лавка»

Ул. 50 лет ВЛКСМ, 16, к1

«Ежамика»

Ул. 1 Пятилетки, 17

Цена: от 500 руб.

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