В Челябинске объединились Яндекс.Транспорт и Яндекс.Карты

При переходе все важные данные автоматически перенесутся в Карты. Отдельный Яндекс.Транспорт будет работать до мая 2020 года — у челябинцев есть время, чтобы перейти в Яндекс.Карты, — сообщается в пресс-релизе Яндекса.

КАК НАЙТИ ТРАНСПОРТ В КАРТАХ

В Картах следить за тем, где едут автобусы, можно в специальном разделе «транспорт». Для этого нужно нажать кнопку «Транспорт» на главном экране. В этом разделе карты визуально будут отличаться — иконки мест и автомобильные дороги будут менее заметными и не будут отвлекать от поиска нужного автобуса, а остановки станут крупнее.

В Яндекс.Картах тоже можно добавлять избранные маршруты и остановки. При этом избранное из Транспорта при переходе в Карты сохраняется. Проверить, что всё перенеслось правильно и ничего не потерялось, можно в Картах в разделе «Мой транспорт».

ЧТО ЕЩЁ СМОГУТ КАРТЫ

— В будущем в Яндекс.Картах появятся новые возможности, которых раньше не было в Транспорте. В приложении планируют отображать полное расписание транспорта и развивать алгоритмы построения маршрутов, чтобы предлагать больше вариантов, — поделились планами разработчики.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Карты в реальном времени показывают движение 54 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев Челябинска.

В Яндекс.Картах всё собрано в одном приложении — там удобно искать места и сразу смотреть, как до них добраться. Например, можно найти новое кафе: прочитать отзывы, посмотреть фотографии и цены — а потом построить маршрут к нему. Если нужно выбрать, на чём лучше доехать: на общественном транспорте или на машине — в Картах можно сравнить все варианты маршрутов на одном экране. Там же можно узнать, сколько будет стоит такси и через сколько оно приедет.