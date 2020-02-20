Южноуральцы могут расплатиться за электричество через интернет

Гарантирующий поставщик электрической энергии в Челябинской области — ООО «Уралэнергосбыт» — продолжает совершенствовать личный кабинет для физических лиц на своем сайте. Теперь единый сервис позволяет потребителям просматривать текущие начисления, получать электронные квитанции, передавать показания и оплачивать счета в режиме онлайн.

Как сообщает пресс-служба компании, теперь необязательно дожидаться бумажной версии квитанции, чтобы оплатить электроэнергию. Все начисления доступны в личном кабинете в первых числах месяца. Осуществить электронный платеж просто. Для этого необходимо зайти в раздел «Оплата», указать сумму и реквизиты банковской карты. Клиент одним кликом может оплатить электроэнергию по всем лицевым счетам, подключенным к личному кабинету. Сервис реализован в сотрудничестве с платежной системой АО «Петроэлектросбыт». Оплаты отражаются в личном кабинете в режиме реального времени, электронные кассовые чеки направляются платежной системой на подтвержденный адрес электронной почты.

Для южноуральцев, уже имеющих учетную запись в личном кабинете «Уралэнергосбыта», платежи, электронные квитанции и сервис для передачи показаний доступны в режиме онлайн. Все ключевые события по лицевым счетам можно просмотреть в разделе «История». Те, кто еще не зарегистрировался, смогут зайти в него через сайт компании URALSBYT.RU либо по QR-коду, размещенному на квитанции. Подробные инструкции о работе в личном кабинете доступны на сайте в разделе «Клиентам» и на официальных страницах «Уральской энергосбытовой компании» в социальных сетях («Фейсбук», «ВК», «Одноклассники»).

Появление новых сервисов освобождает потребителей от необходимости простаивать время в очередях и позволяет аккумулировать всю информацию о начислениях и оплатах в одном месте. Это гораздо удобнее, чем хранить бумажные счета. Уже более двух с половиной тысяч южноуральцев отказались от бумажной квитанции в пользу электронной версии. Просмотреть или распечатать их можно в любое удобное время. При возникновении вопросов они имеют юридическую значимость наравне с бумажными.