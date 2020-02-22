2020-02-22T09:27:11+03:00
Общество

РМК инвестирует в развитие городской среды Карабаша около 800 миллионов рублей

Среди новых объектов — котельная, бассейн и современный жилой комплекс
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Русская медная компания (АО «РМК») планирует вложить в развитие инфраструктуры Карабашского городского округа около 800 млн рублей. Об этом заявил президент РМК Всеволод Левин по итогам выездного совещания по развитию моногородов при полномочном представителе президента в Уральском федеральном округе Николае Цуканове. В совещании, которое прошло в Карабаше, приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин, представители федеральных и региональных органов власти. По словам Всеволода Левина, средства будут направлены на строительство в Карабаше современного жилого комплекса, бассейна, газовой котельной, а также на реконструкцию уже третьего по счету детского сада.

Проекты планируется реализовать в течение 2020 — 2021 годов.

Комментирует президент РМК Всеволод Левин:

— С 2004 года мы направили на развитие медеплавильного завода «Карабашмедь» более 22 млрд рублей. Планы компании на город и предприятие долгосрочные, поэтому мы заинтересованы в создании не только безопасных и высокопроизводительных рабочих мест, но и благоприятных условий жизни в Карабаше для наших сотрудников и членов их семей. Это — одно из условий сохранения кадрового потенциала территории, а значит — развития нашего предприятия.

С 2010 по 2019 годы на социальные и благотворительные проекты в Карабаше РМК направила около 1,5 млрд рублей. На эти средства реконструированы два детских сада, отремонтирован заводской профилакторий, построен универсальный спортивный комплекс с открытой ареной, выполнено благоустройство территории и отремонтированы дороги. В этом году будет торжественно открыт первый в городе современный торгово-досуговый центр с двумя кинотеатрами. Этими масштабными проектами социальные программы компании не ограничиваются. Они охватывают инициативы по поддержке талантливой молодежи, заботе о старшем поколении и детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, культурные и образовательные проекты, поддержку массового взрослого и детского спорта и многое другое.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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