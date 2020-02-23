Жители Псковской области пожаловались, что в роддоме кормят супом с личинками

22 февраля в сообществе «Жесть по-Псковски» во «ВКонтакте» анонимно опубликовали пост. В тарелке супа плавают две личинки.

— Прекрасный обед в роддоме города Остров. Приятного аппетита, — гласит подпись под фото.

Город Остров в получасе езды от Пскова насчитывает 20 тысяч человек. Хоть он в десять раз меньше областного центра, в местный роддом едут даже из региональной столицы. «Комсомольской правде» удалось найти десятки восторженных отзывов о местных акушерах. Однако репутацию роддому подпортила кухня.

Все комментарии под постом можно разделить на две ветки. Одни поносят медицину и предлагают накормить таким супом главврача и местный Минздрав, а другие упражняются в остроумии.

— Это же белковая добавка!

— Настоящая паназиатская кухня. Кушайте-кушайте, в отпуске с вас за такое блюдо денег попросят.

Впрочем, по фотографиям трудно определить, где именно они сделаны. В кадр не попало ничего кроме поверхности стола. «Комсомольская правда» позвонила в роддом города Остров. Там отказались от комментариев и перенаправили в администрацию больницы, к которой относится родительное отделение. Однако на звонки там никто не ответил.

«КП» удалось отыскать сотрудницу роддома, которая согласилась анонимно рассказать о ситуации:

— Не знаю, сделан ли этот кадр у нас. Руководство на ушах, сейчас разбирается. А вообще такие личинки водятся в крупах. Роддом закупает их крупными партиями и по не самой высокой цене. Там, как вы понимаете, всякое может попасться. Такие личинки называют пищевой молью. Она бывает на кухнях даже с образцовым порядком.

Ранее в школьной столовой Курганской области детей накормили «космическими щупальцами». Причем блюдо не удивило поваров, а к истории подключился Следственный комитет.

В челябинском детсаду малышей кормили супом с червями. Причем историю с некачественной пищей подняла воспитательница. Она утверждает, что руководство садика о проблеме знало, но тщательно скрывала.

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