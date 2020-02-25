2020-02-24T23:42:21+03:00
Общество

«С двумя сумками нельзя»: учителя из Кургана довели до слез на автовокзале в Челябинске

Женщину заставили заплатить за багаж — сумку меньше пакета
Ирина ГОЛЛАЙ
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Покупать билет пришлось два раза.Покупать билет пришлось два раза.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Учитель из Курганской области Ольга Еремина (имя изм. — ред.) решила с пользой провести карантин. И поехала отдохнуть в санаторий на Южном Урале. На обратной дороге ее довели до слез на автовокзале Челябинска у «Синегорья».

ПЕРЕВЕС — ДЕСЯТЬ САНТИМЕТРОВ

Ольга старается путешествовать налегке. На этот раз она ехала с пластиковым пакетом и с небольшой (меньше пакета) спортивной сумкой. Но контролер не пустила Ольгу в салон. Заставила оплатить багаж.

— На вокзале Кургана с теми же сумками меня пустили в автобус. А в Челябинске — ни в какую. Я возмутилась. Контролер пригрозила, что отправит рейс без меня, — говорит Ольга.

Тогда учитель предложила измерить сумки рулеткой — не такие они и большие. Сумма сторон составила 130 см.

— Десять — лишние, — отрезала контролер.

Из окон автобуса на перепалку смотрели недовольные задержкой рейса пассажиры. Учителю стало стыдно, и она купила билет на багаж. Сам билет до Кургана обошелся ей в 700 рублей. Десять избыточных сантиметров еще в 350 рублей.

Спортивная сумка была меньше пакета, но за нее все равно пришлось заплатить.

Спортивная сумка была меньше пакета, но за нее все равно пришлось заплатить.

— Поставить сумку в багажное отделение мне не предложили. Пакет и сумку я везли на руках. И плакала от обиды. Мне было стыдно перед другими пассажирами. А еще жалко потраченных денег. Для меня это большая сумма, — признается Ольга.

ОДНА СУМКА БЕСПЛАТНО — ОСТАЛЬНОЕ ЗА ДЕНЬГИ

Директор автовокзала Сергей Валеев рассказал КП-Челябинск, что правила перевозки багажа в автобусах регулирует федеральный закон. В нем говорится, что ручная кладь должна составлять одно место, а ее длина, ширина и высота в сумме не должны превышать 120 см. Также в качестве ручной клади пассажир имеет право провести бесплатно одну пару лыж (в чехле), детские санки или детскую коляску.

— На фото видно, что у пассажирки две сумки. Даже если вторая не превышает по своим размерам 120 см, за нее пришлось бы платить. Поэтому действия сотрудников автовокзала полностью законны. Была бы сумка одна, денег бы с пассажира не взяли, — говорит Сергей Валеев.

Также директор автовокзала заметил, что багаж можно брать в салон, если он не мешает другим пассажирам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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