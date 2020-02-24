2020-02-24T13:29:07+03:00
Общество

«Ангел-хранитель крылышко подложил»: мать с грудным ребенком вытащили из сугроба в Кургане

У женщины уже не было сил разговаривать, а младенец не подавал признаков жизни
Ирина ГОЛЛАЙ
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Малыша выхаживают в больнице. Этот снимок взят из архива КП.Малыша выхаживают в больнице. Этот снимок взят из архива КП.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Читатели паблика «Типичный Курган» делятся жуткой историй спасения. В воскресенье утром, 23 февраля, в сугробе на улице Чернореченской горожане нашли пьяную женщину. Она лежала на снегу с грудным младенцем и из последних сил звала на помощь. И малыш, и мама были одеты по погоде: она в сапожках и в пуховике, малыш в комбинезоне и в шапке. Но оба чуть не замерзли насмерть.

МАТЬ НЕВМЕНЯЕМАЯ, А РЕБЕНОКНА ГОЛОМ СНЕГУ

По улице Чернореченской случайные люди, особенно в праздник, не ходят. По одну сторону дороги — промзона и лесопосадки. Там и застряли в снегу мать с ребенком. По другую сторону — жилые высотки. Евгений Чулков в то утро вышел перекурить на балкон.

— Утро было холодным, стоял туман. Я услышал, что кто-то зовет на помощь из-за деревьев. Голос женщины уже слабел. Хорошо, что в то утро на дороге не было транспорта. Этот шум точно бы заглушил крики, — рассказывает Евгений.

Молодой человек позвал парня, который проходил мимо: посмотри, что случилось. Тот не понял, откуда доносятся звуки, но полез в снег искать. Евгений тоже спустился на улицу.

— Когда я вышел, тот парень уже выносил из промзоны ребенка. Говорит, он лежал рядом с матерью на снегу. Я пошел за мамашей. Она застряла между деревьями и забором какого-то склада. Женщина была невменяемой. Вообще. Я заставил ее подняться и довел до магазина. Там и грелись до приезда скорой, — вспоминает Евгений.

Место, где нашли мать и ребенка, показано стрелкой. Фото: Евгений Чулков.

Место, где нашли мать и ребенка, показано стрелкой. Фото: Евгений Чулков.

Сначала всем показалось, что ребенок мертвый. Парень, который нашел его на снегу, стал щипать дите за щечки. И тот заплакал — жив.

У женщины полностью отморожены пальцы на одной ноге. Подошва у сапога оторвалась, а носок она потеряла в сугробе. Нога была голой. Евгений пытался растереть пальцы руками, но они задубели, как у мертвого. Наверное, их уже не спасти.

— Не понятно, в каком состоянии была женщина: сильно пьяная или просто выпившая. Она замерзла очень. Еле говорила. И как ее вообще услышали? Она пищала «помогите», как котенок. Я думаю, она просто заблудилась в тумане. Сказала, что приехала к сестре, но не понятно когда. Сказала, что идут с вечера. Но я думаю, если бы с вечера, они бы с малышом замерзли. На улице было -11, — рассказывает Евгений.

Женщину и ребенка развезли по разным больницам. О судьбе матери ее спасители ничего не знают.

Про малыша мать сказала, что зовут его Мишей. Ребенку полгода.

ПЛАЧЕТ И ПЛОХО КУШАЕТ

Жительница Кургана Софья Мосина в эти дни лежит в той же больнице, куда доставили Мишу. По словам женщины, первое время ребенок все время плакал и ничего не ел. Однако в целом для него инцидент закончился благополучно: мальчик не пострадал.

— Видимо, ангел-хранитель подложил под него свое крылышко, — пишет Софья.

Медикам удалось найти родственников малыша. О судьбе матери ей ничего не известно.

ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРИТ ФАКТЫ

Историю горячо обсуждают в социальных сетях.

— У мамаши не ребенок, а пьянство на первом месте! Пора запретить женщинам пить алкоголь. А если выпьет — отбирать ребенка! — возмущаются горожане.

— Опека дает таким мамашам время одуматься. Но они как пили, так и пьют. А на судах отказываются от детей.

— Хотя бы не рожали тогда. Ведь маленький не виноват, что мама пьет. Как может быть алкоголь выше детей, выше семьи?

Читателей паблика волнует будущее Миши. С кем ребенок останется после жуткого инцидента.

— Этот вопрос — к органам соцзащиты. Мы видели эту историю в социальных сетях. Однако официально в полицию по этому факту никто не обращался. И все же полиция проведет проверку по факту публикации. Думаю, что ответить на все вопросы мы сможем к обеду 25 февраля, — пообещала КП-Челябинск начальник пресс-службы УМВД России по Курганской области Елена Радаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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