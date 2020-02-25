2020-02-25T09:17:22+03:00
Общество

«Кто-то воду мутит»: в Челябинске требуют уволить директора «Горэлектротранса»

Мы узнали, какие претензии накопились у сотрудников
Валентина ВАГАНОВАИрина Фадюшина
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Александр Павлюченко руководит ООО «ЧелябГЭТ» больше двух лет.Александр Павлюченко руководит ООО «ЧелябГЭТ» больше двух лет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В группе во «ВКонтакте» «Челябинский транспорт», созданной для работников и пассажиров общественного транспорта, запустили голосование — устраивает ли вас работа директора ООО «ЧелябГЭТ» Александра Павлюченко. Это предприятие отвечает за трамваи и троллейбусы в Челябинске. Больше половины проголосовавших против нынешнего руководителя.

НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА И ИЗНОШЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Под опросом развернулось бурное обсуждение. Работники «ЧелябГЭТ» жалуются на низкую зарплату, частые переработки, нехватку персонала, изношенность контактной сети, а также самого подвижного состава. Некоторые сотрудники заявили в СМИ, что намерены обратиться к губернатору с просьбой уволить Павлюченко. А если обращение не даст результата, грозятся устроить забастовку.

— Я тоже считаю, что Павлюченко занимает не свое место. Его идеи и новшества не пользуются одобрением коллектива. Но пока никто не митингует. Никаких возмущений не слышно. Это кто-то воду мутит, — рассказала КП-Челябинск сотрудница предприятия на условиях анонимности. — Павлюченко затягивает гайки на работниках да не в ту сторону. Например, заставляет строго следовать расписанию. Но это не реально, потому что само расписание ужасное. Три вагона друг за другом, потом 10 минут никого. Или два вагона — на одно время. Чтобы требовать исполнения расписания его надо сначала грамотно составить.

По словам сотрудницы, трамваи ремонтируются в плановом порядке. Подвижной состав в хорошем состоянии и обслуживается должным образом. Правда, его иногда не хватает. А вот с троллейбусами дела куда хуже. И обслуживание плохое, и деталей не хватает, отчего транспорт часто ломается. А еще в плохом состоянии пути.

— Зарплата в срок выдается, в среднем водитель трамвая получает от 18 до 25 тысяч, в зависимости от режима работы и подработок в выходные дни. Есть острая нехватка кондукторов. Иногда вагоны работают без кондуктора и люди едут даром. Это не так часто, но бывает.

По словам сотрудников, на предприятии не хватает кондукторов, из-за чего пассажиры нередко ездят даром. Фото: Андрей АБРАМОВ

По словам сотрудников, на предприятии не хватает кондукторов, из-за чего пассажиры нередко ездят даром.Фото: Андрей АБРАМОВ

КОММЕНТАРИЙ

«Ситуация с транспортом сложная и все мы ждем реальных изменений в этой отрасли»

В городском управлении транспорта сообщили, что не в курсе ситуации и обращений от сотрудников «ЧелябГЭТ» не получали. В пресс-службе предприятия дали такой комментарий:

— На сегодняшний день предприятие работает в обычном режиме. Недовольные работники в каком составе? Три человека из группы в ВК, двое из которых не являются даже сотрудниками организации. Меня удивляет ваш вопрос.

Ситуация с транспортом сложная и все мы ждем реальных изменений в этой отрасли. Но на сегодня администрация города и области совместно с директором делают все возможное для обеспечения всех социальных обязательств перед работниками предприятия и выпуска подвижного состава на линию для бесперебойной работы электротранспорта в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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