В Челябинске оштрафовали мать, которая оставила сына в эвакуированной машине

46-летняя жительница Челябинска Елена Важенина всего за полтора часа получила штраф и проблемы с органами опеки. Из-за того, что женщина оставила своего годовалого сына в машине, ребенка эвакуировали вместе с автомобилем.

О случае многодетной матери рассказали наши коллеги с телеканала НТВ. Елена приехала на штрафстоянку через полчаса, после того как машину привезли туда. Как рассказала сама женщина, она снимала деньги в банке, при этом оставив у сына радионяню, а когда вернулась пропал и автомобиль, и ребенок. Тогда на место уже приехали сотрудники соцслужб.

После инцидента Елена решила обратиться в полицию, чтобы ей отменили штраф. Однако и там не встали на сторону матери.

— Женщина привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, — рассказала начальник пресс-службы УМВД России по г. Челябинску Любовь Гайнулина.

На претензии многодетной матери на сотрудников штрафстоянки, которые не заметили мальчика, не ответили, несмотря на то что по закону машину не могут эвакуировать, если в ней сидит ребенок. При этом, семью Елены из-за этого еще и поставили на учет социальные службы. Теперь женщина намерена добиваться справедливости через суд.

В Челябинске наказали мать, оставившую годовалого сына в машине.Автор: НТВ

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