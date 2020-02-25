В Челябинске из карантинного пункта по коронавирусу выписали девять граждан КНР

У Челябинска сложились тесные связи с Китаем. В городе много студентов и бизнесменов из Поднебесной. Поэтому после массовой вспышки коронавируса в КНР на Южном Урале открыли несколько карантинных центров для приехавших с Востока. Сейчас работает только один — на базе Челябинского областного противотуберкулезного диспансера. Но и тот, видимо, скоро закроют.

ВСЕ СИДЯЩИЕ ПОД ОХРАНОЙ ЗДОРОВЫ

— Во вторник, 25 февраля, из карантинного пункта отпустили сразу девять человек. Все они абсолютно здоровы и не представляют угрозы для россиян. Сейчас под охраной Росгвардии в диспансере остаются еще 28 граждан Китая. Они тоже здоровы, но должны находиться под карантином до истечения двух недель, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Чиновники отмечают, что на Южном Урале не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Тем не менее, регион готов достойно встретить опасность, если все же придется.

Так, на прошлой неделе в область пришли 3200 тест-полосок, которые позволяют делать анализ на коронавирус в лабораториях Челябинска. Теперь узнать результаты анализа крови местные медики могут в течение 4-5 часов. До этого биоматериалы приходилось отправлять в Новосибирск.

МЕДИКОВ ЗАБРОСАЛИ ВОПРОСАМИ

Несмотря на то, что ситуация по коронавирусу для региона сложилась благоприятно, местные власти открыли горячую линию, которая работает в круглосуточном режиме.

По телефону 8 (351) 240-15-16 можно в любое время суток задать волнующие вопросы врачу-инфекционисту. И желающих пообщаться со специалистом немало. Только во вторник, 25 февраля, диспетчеры горячей линии приняли 77 звонков.

Часть из них все же касаются более ощутимой угрозы — ОРВИ и гриппа. В Челябинской области продолжается эпидемия сезонных заболеваний. Только сегодня в в Челябинске открылись школы. Карантин для учащихся 1-11 классов длился долгих три недели и стал одним из самых долгих в истории.

ОСОБЫЙ РЕЖИМ НА ИСХОДЕ

Так как границы России закрыли для всех китайцев, новые карантинные центры на Южном Урале открывать вряд ли придется. Первоначально власти планировали использовать карантинные пункты для временно содержания студентов, которые должны вернуться с каникул из КНР. Но теперь иностранцев перевели учиться дистанционно. Карантинный пункт в центре Челябинска скоро могут закрыть.

Александр Шохин - о том, как коронавирус может повлиять на бизнес 00:00 00:00

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