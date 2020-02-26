«Поцеловала брата и бросила с пятого этажа»: как дети спасались из горящей квартиры в Челябинске

Пожар. Дети заперты в квартире на пятом этаже. 15-летняя Оксана на вытянутых руках держит за окном четырехлетнего Диму, чтобы он мог дышать. А у нее уже плавятся волосы. Кажется, что нет никаких шансов. Но тут их случайно заметил человек на улице...

Челябинка Оксана рассказала подробности своего самого страшного дня на «Первом канале». Этот выпуск программы «Мужское и женское» посвящен героизму.

ПОЖАР

ЧП случилось накануне Дня рождения Оксаны. Родители уехали за подарком, а дети были дома.

— Вдруг ко мне из соседней комнаты прибегает Дима: «Няня, там огонь!» — вспоминает девушка.

Оксана и Дима через полгода после пожара. Фото из личного архива героев материала.

В зале горело кресло — как выяснилось позже, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки. Оксана набросила на огонь покрывало, но это не помогло.

Взяв брата на руки, девочка побежала на кухню и включила кран. Тот зашипел, но не выплеснул и капли. Как назло, в тот день во всем доме отключили воду!

Дети нашли бутылку с водой на балконе. Но к этому моменту полыхала уже половина комнаты.

С братом на руках Оксана кинулась к входной двери. Та не открывалась — замок нагрелся и заклинил. Дети побежали в спальню, распахнули окно и стали звать на помощь.

Вся квартира наполнилась дымом. Дима начал кашлять. Девочка держала брата за окном, чтобы он мог дышать. Куски плавящегося натяжного потолка падали ей на голову.

СЛУЧАЙНОСТИ ПЛОХИЕ И ХОРОШИЕ

Из офиса на первом этаже вышел молодой человек в спецовке. Он вместе с бригадой рабочих делал там ремонт. Увидев детей в окне, парень вызвал скорую, пожарных и рассказал обо всем людям в соседнем офисе. Среди них были супруги Елена и Владимир Шаталовы.

— Девочка держала на вытянутых руках ребенка и кричала: «Мама! Мамочка!» У нас тоже двое детей. Точно такого же возраста. В тот момент были страх и мысль, что есть лишь секунды на спасение, — вспоминает Елена.

Супруги Шаталовы всю программу держали Оксану за руки, вместе с ней заново проживая тот страшный день. Фото: кадр из телепрограммы "Мужское и женское", "Первый канал".

Этот день у Шаталовых с самого утра был наполнен неприятными случайностями, все к одному: неполадки с банковским оборудованием в их офисе, частые перебои с электричеством, отключение воды...

Но была еще одна — хорошая — случайность. Шаталовы забыли выложить дома покрывало, которое забрали с дачи для стирки. Оно осталось в багажнике машины. Вместе с еще одной семейной парой из офиса и молодым рабочим, сообщившим о пожаре, они растянули ткань под окном и крикнули девочке, чтобы бросала брата.

— Мне было страшно за него. Я обернулась: огонь полыхал уже прямо за спиной. Думаю: или мы сейчас сгорим, или отпущу Диму, и есть шанс, что там внизу его поймают. Я сказала: «Димочка, не бойся», поцеловала его и разжала руки, — вспоминает Оксана и плачет вместе со всеми зрителями в студии.

ПОЛЕТ С ПЯТОГО ЭТАЖА

Ребенок приземлился на покрывало, как на батут. Он был весь в саже — люди внизу не сразу поняли, мальчик это или девочка. Затем они снова растянули покрывало и закричали Оксане: «Прыгай!»

Шаталовых наградили грамотой за спасение детей на пожаре. Фото: кадр из телепрограммы "Мужское и женское", "Первый канал".

— Я понимала, что в сознательном состоянии не могу это сделать, — рассказывает девушка. — Меня сковал страх. И тут я услышала голос с шестого этажа: «Хватайся!» Сосед сверху спустил из окна свою тюль.

Оксана стала карабкаться вверх. Она уже почувствовала руку мужчины, как вдруг потеряла сознание и сорвалась. Упала на покрывало, но оно порвалось. Ушиб головного мозга, полностью раздробленное плечо, переломы бедер и шести ребер…

КОМА

— Мы сидели с Димой в палате, как вдруг я услышала за стеной истошный крик Оксаны «Дима умер! Дима умер!» — рассказывает Елена. — Я пошла к ней и сказала, что с братом все хорошо. Она успокоилась, закрыла глаза, и ее повезли на МРТ.

Оксана впала в кому.

1 сентября. Фото из личного архива героев материала.

Ее мама и Елена, не сговариваясь, встречались в храме. Они молились за девочку. На пятый день она пришла в себя.

Отряд ГО ЧС вручил Шаталовым благодарственную грамоту. А Оксану наградили в резиденции губернатора — за проявленное мужество при спасении маленького брата.

«ВСЕ ЕЩЕ БОЛИТ»

Шаталовы отказывались приезжать на съемки телепрограммы, так как не считают себя героями. Но Оксана очень хотела поблагодарить их еще раз — на всю страну, и они уступили.

Важный первоклашка Дима. Фото из личного архива героев материала.

Как живут герои этой истории сейчас?

— Дима учится во втором классе, а я в Железнодорожном институте путей и сообщения, — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск теперь уже 20-летняя Оксана Юлдашева. — Живем в той же квартире. Мы очень долго избавлялись от запаха гари. Ремонт до сих пор не до конца сделали. Мои травмы до сих пор напоминают о том страшном дне. Сохраняются боли в плече, тазу, спине, шее и головные боли. Но мы живем, и это главное. Спасибо нашим спасителям!

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