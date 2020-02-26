Карабаш могут исключить из числа «проблемных» моногородов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер допустил перевод Карабашского городского округа из числа моногородов со сложным социально-экономическим положением в категорию более стабильных монопрофильных муниципальных образований.

Об этом глава региона заявил в ходе выездного совещания при полномочном представителе Президента России в Уральском федеральном округе по реализации национальных проектов и развитию моногородов. Мероприятие прошло в Карабаше. Карабаш — это один из 16 моногородов Челябинской области. В нем работает градообразующее предприятие «Карабашмедь» (входит в Группу «Русская медная компания»).

Встрече предшествовала ознакомительная поездка по муниципальному образованию с посещением местных социальных объектов. В ней участвовали полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов, глава Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, руководители региональных министерств и ведомств. Делегация посетила детский сад, реконструированный на средства РМК, современный физкультурно-оздоровительный комплекс завода «Карабашмедь», в котором бесплатно занимаются сотрудники предприятия и жители города, ознакомились с ходом строительства первого в городе современного торгово-развлекательного центра, который возводит РМК, и планами благоустройства городской территории. Кроме того, делегация посетила городскую больницу и медеплавильное производство градообразующего предприятия.

— Карабаш — это действительно хороший пример, когда мы видим, как градообразующее предприятие вкладывает средства не только в производственное развитие, но и в социальную сферу. Еще какое-то время назад город характеризовался массой коммунальных и социальных проблем, но сегодня ситуация заметно меняется к лучшему. Учитывая это в целом, нужно будет рассматривать вопрос перевода округа в другую категорию моногородов, — заявил Алексей Текслер.

Как сообщил президент РМК Всеволод Левин, с 2010 года на развитие социальной инфраструктуры и реализацию благотворительных программ в Карабаше компания направила около 1,5 млрд рублей. Еще около 800 млн планируется вложить в течение 2020 — 2022 годов. На эти средства будут построены плавательный бассейн, современный жилой квартал и газовая котельная. Кроме того, будет реконструирован уже третий по счету детский сад.

— Мы видим и яркий пример социальной ответственности бизнеса, хотелось бы, чтобы в других городах подобные примеры были такими же яркими, — подвел итог Николай Цуканов. — Но, на мой взгляд, бизнес не может полностью взять на себя затраты в развитии городов. Безусловно, каждый рубль, который сегодня выделяется бизнесом, регионом, должен привлекать и дополнительные деньги, в том числе из федеральных программ.

Уже заявлено, что федеральное Министерство экономического развития планирует увеличить объем финансовой поддержки моногородов до 70 млрд рублей до 2024 года и расширить перечень направлений такой поддержки.

— У нас 16 моногородов, мы работаем индивидуально с каждым градообразующим предприятием, помогаем их развитию и обращаем внимание на социальную сферу. Проблемы там есть. Есть общие проблемы, есть частные. Мы разработали по всем нашим муниципалитетам программы, где выявили все основные проблемы. С ними сегодня разбираемся, — сообщил Алексей Текслер.

Для решения проблем моногородов Челябинской области правительство региона планирует активно привлекать ресурсы, выделяемые в рамках национальных проектов. В прошлом году по этой линии на моногорода Южного Урала было выделено около миллиарда рублей. На 2020 год запланировано уже полтора миллиарда, а в 2021-м сумма достигнет 1,8 млрд рублей.

КСТАТИ

В зависимости от социально-экономической ситуации моногорода подразделяют на три категории. К первой относятся моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением. Моногорода второй категории при относительной стабильности имеют риски ухудшения социально-экономического положения. Наконец, моногорода третьей категории характеризуются стабильной социально-экономической ситуацией.

В Челябинской области находится 16 моногородов. В число населенных пунктов первой категории включают: Бакал, Верхний Уфалей, Нязепетровск, Ашу, Миньяр, Усть-Катав и Карабаш. Ко второй категории отнесли Златоуст, Миасс, Сатку, Сим и Чебаркуль, а к третьей категории — Озерск, Снежинск, Трехгорный и Магнитогорск.

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