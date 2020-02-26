Разборки в Сочи: война против «Моравии»

Новый мэр всероссийской здравницы Алексей Копайгородский занимает свой пост менее полугода, но уже вызвал разочарование многих горожан. По мнению обратившихся в редакцию сочинцев, Копайгородский продолжает в плане застройки Сочи политику своего предшественника — Анатолия Пахомова. Политику, уже приведшую к возбуждению ряда уголовных дел в отношении бывших чиновников администрации города-курорта. Бывшие челябинцы, ныне переехавшие в Сочи, обратились к широкой общественности и властям, чтобы рассказать о нарушениях, допущенных с попустительства местных властей при строительстве одного из значимых объектов — ЖК «Моравия».

В Краснодарском арбитражном суде рассматривается дело о незаконности выданного разрешения на строительство отеля «Моравия» (девелоперы Невзоровы). Впрочем, отель это или нет — не совсем ясно. Строящийся комплекс Моравия втиснут внутрь квартала малоэтажной застройки и строительство организовано за счет сноса малоэтажного комплекса с идентичным названием. По данным суда, «администрацией Сочи 16 января 2018 года выдано разрешение на строительство на данном земельном участке апарт-отеля, состоящего из трех блоков и автостоянок». Отметим, что российское законодательство не дает подробного определения понятия «апарт-отель». Однако в ряде актов описаны признаки такого помещения, из которых можно сделать вывод: апарт-отель представляет собой тип отеля, предлагающего апартаменты с самообслуживанием и обычные гостиничные услуги.

Как бы то ни было, в документах, в том числе и в разрешении на строительство, подписанном еще бывшим мэром Анатолием Пахомовым (ушел в осттавку в сентябре 2019 года), «Моравия» проходит именно как отель. На сайте же застройщика возводимый объект капитального строительства заявлен уже как апартаментный комплекс бизнес-класса, блоки в котором называются домами, а апартаменты, то есть номерной фонд, распродаются в собственность. Застройка презентуется как место для комфортного проживания граждан. Обещаны свободная планировка, вид на море, детские площадки и многое другое. Но ничего не сообщается о принадлежности объекта ООО «Моравия» к туристической индустрии. То есть вкладывающиеся в строительство дольщики не знают, что разрешение выдано на возведение гостиницы, а не жилых домов.

По оценкам независимых экспертов (их выкладки есть в распоряжении редакции) при строительстве не то отеля, не то жилкомплекса допущено больше 16 нарушений, ущерб городу превышает миллиард рублей.

— Мошеннические действия начались с первых шагов, — перечисляют авторы обращения. — Девелоперы миновали процедуру общественных слушаний, избежали торгов и использовали подложные документы для получения разрешения на строительство. На рекреационной земле, предназначенной для оздоровления и отдыха людей, строится жилой квартал и продается, как жилье. Разрешения на их стройки, подписаны ныне осужденными чиновниками, с которыми они были в сговоре. Это экс-вице-мэры Чермит, Блумберг, Юрин и другие, в свое время прикрытые «бездействием» бывшего же мэра Пахомова.

Напомним, строительный бум в Сочи начался еще в период подготовки к зимней Олимпиаде-2014. Но, поскольку свободной земли в городе-курорте не осталось, законность очень многих возводимых там объектов, от жилых домов до гостиничных комплексов, легко подвергнуть сомнению. В 2018 году Рунет активно обсуждал аресты сразу нескольких высокопоставленных чиновников сочинской администрации, курирующих строительных рынок: первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина, его предшественника Анатолия Рыкова, «простых» вице-мэров Юрия Паламарчука, Ивана Бомбергера и Мугдина Чермита, руководителя Департамента имущественных отношений Владимира Пермякова, а также нескольких юристов и бизнесменов. По данным из открытых источников, строительный скандал стал одной из причин, почему мэр Анатолий Пахомов, занимавший свой пост в течение десяти лет, в сентябре 2019 года отказался выдвигаться на третий срок. Ему на смену пришел Алексей Копайгородский, избранный путем тайного голосования депутатами городского собрания. Уже в декабре 2019 года Алексей Сергеевич сообщил, что для разработки новой архитектурной стратегии курорта будет сформирована команда специалистов (притом, что в городе до сих пор открыта вакансия главного архитектора).

— В городе сейчас наблюдается дисбаланс в жилом и социальном строительстве, так, на курорте острая нехватка школ и детских садов, — заявил Алексей Копайгородский. — Ведется обследование инженерных сетей для приведения в порядок бесхозных строений и передачи их на баланс. Также городу необходимо выработать единый архитектурный стиль и стратегию развития строительства

Что возмутило сочинцев? «Мировая и отечественная практика (тот же Сочи с олимпийскими объектами, или Москва) показывает: для решения серьезных задач нанимается специализированные мастерские (институты) с мировым именем. Только тогда может быть качественный результат, — заявляет один из жителей города-курорта, к слову — бывший челябинец, пожелавший остаться неизвестным. — А нанятые хозяином (главой) исполнители, вне зависимости от их количества будут исполнять желания того кто им платит».

— Людям нужно не призрачное будущее, а всего лишь нормальное настоящее — проживание в условиях соблюдения нормативных требований к среде обитания, — заявляют авторы обращения. — Оно было украдено действиями группы чиновников, получивших реальные сроки, руководимой мэром Пахомовым. Об этих ужасных условиях много писалось и говорилось. Но уже сейчас понятно, Копайгородскому это неинтересно.