Когда потребитель становится террористом

Понятие «потребительский экстремизм» — далеко не новое. Это словосочетание довольно часто можно встретить на страницах газет, в текстах блогеров, видео на Youtube. Однако понятнее от подобной частоты употребления в речи оно не становится, а между тем, серьезная и масштабная проблема существует, и с ней надо бороться.

Ежегодно с потребительским экстремизмом приходится сталкиваться как и индивидуальным предпринимателям, так и целым холдингам — разница заключается лишь в суммах. Для многих продавцов, если речь идет о многомиллионных контрактах, это может закончиться даже банкротством: бизнес просто не выдержит таких финансовых потерь, что, как следствие, приведет к увольнениям сотрудников предприятия и прекращение отчислений налогов в бюджет.

Если сказать коротко, что представляет собой потребительский экстремизм, то это поведение покупателей товаров и услуг, имеющее целью получить определенную выгоду и доход, манипулируя при этом в корыстных целях законодательством. Разберем на конкретном примере.

НЕ ЗАСТРАХОВАН НИКТО

В мае 2017 года производственное предприятие ООО «ИЦ «Стройэнерго» из города Миасс Челябинской области приобрело дорогостоящий металлообрабатывающий станок. Производственное предприятие, как и полагается, доставило оборудование заказчику и выполнило все необходимые пуско-наладочные работы. Далее руководство ООО «ИЦ «Стройэнерго», зарабатывая на работе со станком деньги, начало готовить почву для его возврата. Покупатель дважды предъявляла претензии по его работе, хотя сам был виновен в поломках станка, неправильно эксплуатируя его и не проводя периодически техническое обслуживание.

Компания-поставщик оборудования несколько раз за свой счет выезжала на осмотр и устранение неисправностей, не связанных с гарантией, однако после оказанной помощи представители ООО «ИЦ «Стройэнерго» отказывались подписывать акты выполненных работ и осмотра оборудования, в которых было отражено наличие эксплуатационных повреждений, возникших по вине покупателя.

Спустя два года после покупки и активного ее использования ООО «ИЦ «Стройэнерго» решило вернуть оборудование и расторгнуть договор купли-продажи в одностороннем порядке, проведя при этом экспертизу качества товара. Как нам пояснили привлеченные нами эксперты, выводы экспертизы, на которых были основаны претензионные требования, имели явно необоснованный (натянутый) характер и в будущем не подтвердились.

Дело в том, что для возврата продавцу товар должен иметь существенный недостаток — неустранимый дефект или поломку, которая повторялась не раз. В данной ситуации эксперт, нанятый «Стройэнерго», в своем заключении пришел к выводу о наличии производственного дефекта — что по закону может являться основанием для возврата станка и получения уплаченной за него денежной суммы. Сумма исковых требований в данной истории превысила восемь миллионов рублей.

Выводы эксперта были поставлены под сомнение специалистами поставщика, в результате чего предприятие также в досудебном порядке провело свою экспертизу с привлечением экспертов, имеющих научную степень и огромный опыт в исследовании технических характеристик станков. Из выводов экспертизы, проведенной государственным университетом, явно следовало отсутствие производственного дефекта. Специалисты, проводившие ее, указали на наличие в станке недостатков, имеющих явный эксплуатационный характер. В связи с этим дело приобрело неожиданным поворот: стало очевидным, что претензия ООО «ИЦ «Стройэнерго» о возврате стоимости станка безосновательна, и максимум, на что могут рассчитывать представители компании — это проведение очередных работ по наладке оборудования. Но, как в любых делах, связанных с миллионными суммами, здесь также не обошлось без подводных камней.

ВСЕ ПРОДУМЫВАЕТСЯ ЗАРАНЕЕ

Еще на стадии заключения договора, представители «Стройэнерго» настоятельно потребовали прописать в договоре, что все споры будут рассматриваться по месту нахождения компании — то есть, в Челябинской области. Уже по этому факту можно предположить, что покупатель еще до заключения сделки продумывал возможность возврата товара обратно.

Юристы по судебным делам часто говорят «Принцип землячества никто не отменял», и, надо сказать, здесь он проявляется весьма наглядно. Поначалу челябинский эксперт торгово-промышленной палаты провел досудебную экспертизу, по итогам которой высказался о наличии производственного дефекта у станка. После этого, в ходе рассмотрения дела местный арбитражный суд, понимая, что истец — довольно известное в Челябинской области предприятие, поэтому в деле существует вероятность «договоренностей» с экспертом, все же отклонил ходатайство ответчика о назначении независимой судебной экспертизы в другом регионе. ООО «ИЦ «Стройэнерго» попросил суд назначить экспертизу в Челябинске, так сказать в «домашнем регионе». Так и случилось. Проведение судебной экспертизы было поручено НОЦ «Экспертные технологии» ЮУрГУ.

Привлеченные ответчиком специалисты после ознакомления с заключением экспертизы обнаружили в нем два ключевых момента. Во-первых, судебный эксперт не установил наличие производственного дефекта станка, указав, что выявленные недостатки носят производственный характер и являются устранимыми. Во-вторых, бросилось в глаза, что эксперт был ангажирован и очень старался отразить наличие производственного дефекта, но предупреждение об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений ему не дала этого сделать.

Почему возникло такое ощущение?

При ответе на каждый поставленный вопрос, эксперт в своем заключении постоянно указывал, что при наличии каких-либо иных обстоятельств, возможных в будущем, могут образоваться существенные недостатки. То есть специалист не просто исследует фактическое состояние станка, а, ставя под условие различные обстоятельства, моделирует негативные и опасные последствия оборудования, тем самым выходя за рамки своих полномочий.

Также по характеру ответов и уходам от «неудобных вопросов» можно сделать вывод, что эксперту хотелось «очернить» имя компании-поставщика, бросить тень на предприятие в глазах суда — что, скорее всего, делалось не без договоренности с ООО «ИЦ «Стройэнерго».

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ?

Судебные разбирательства по данному делу еще продолжаются, и мы вернемся к этой теме, возможно, и не раз. Подводя итоги вышесказанного, хочется дать несколько полезных советов от юристов для тех, кто не хочет попасть в подобную ситуацию:

1. Иногородний покупатель просит указать в договоре территориальную подсудность по месту его нахождения? Не соглашайтесь, это первый звоночек для вас.

2. Если вам все же предъявили претензионные требования, обосновав их какой-то экспертизой, обязательно закажите рецензию на это экспертное заключение у проверенных экспертов — возможно, выводы совершенно не обоснованы.

3. Дело уже в суде и стоит вопрос о назначении судебной экспертизы? Добивайтесь ее назначения не в регионе покупателя. Помните, что всегда есть риск ангажированности.

4. Если вам все же отказали в заявленных ходатайствах и вы проиграли дело, обязательно обжалуйте данное решение, настаивая на проведении повторной судебной экспертизы.

А нам остается только надеяться, что суды при вынесении решений, исходя из понимания ситуации с так называемым «потребительским экстремизмом», будут объективно оценивать ситуацию.

Новости компаний.