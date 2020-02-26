Работа на достойную перспективу: взаимодействие власти и бизнеса «Грузовые автомобили»

Генеральный директор АО «Автомобильный завод «Урал» Павел Яковлев о сегодняшнем дне предприятия, перспективах развития завода в рамках развития городской среды. О том, что удалось достичь максимальной эффективности производства, укрепить профессионализм, репутацию предприятия, создать мощный фундамент для реализации самых смелых проектов.

На долгосрочную перспективу

— Павел Александрович, вы не первый раз связываете свою жизнь с автомобильным заводом «УРАЛ». Скажите, что для вас значит предприятие?

— Жизнь так или иначе возвращает меня в Миасс, для меня это город с крепким уральским характером, закаленный серьезными испытаниями, проверенный на прочность, с богатой, уникальной историей, работающий на обороноспособность страны. Город, который я люблю. Миасс — это друзья, коллеги, озеро Тургояк и парусный спорт, это Таганай, горные лыжи, туризм, великолепные пейзажи. Но, прежде всего, я неравнодушен к автомобилям, которые создают автозаводцы. «Урал» — это узнаваемый мировой бренд, это огромные возможности. Я надеюсь, что вместе с командой единомышленников мы выведем его на новые позиции. В 2019 году я приступил к руководству заводом «УРАЛ» и надеюсь, что сейчас, работая на четкую долгосрочную перспективу развития города и автозавода, в будущем мы обеспечим достойную жизнь его жителям и надежную базу для нашего процветания и благополучия.

— Как вы оцениваете конкурентоспособность завода на рынке, в том числе зарубежном? Сегменты его дальнейшего освоения... В чем, по вашему мнению, проблемы автомобилей «Урал» на рынке?

— Автомобиль «Урал» исторически занимает нишу автомобилей с высоким уровнем проходимости, непритязательных в эксплуатации, работающих в любых климатических условиях. Но время неумолимо идет вперед, и сегодня этих качеств потенциальным потребителям уже недостаточно. Сегодня клиент хочет приобрести автомобиль с повышенным уровнем комфорта, с эргономичной кабиной. Другими словами, перед нами стоит очень сложная задача. Но тем она для нас и интересна.

Главный капитал завода

— Известны ваши успехи в реализации крупных инвестиционных проектов. Готова ли управляющая компания ОМГ инвестировать в завод. Что планируется сделать, чтобы получить эти вливания?

— Мы продолжим тему комфорта водительской кабины, улучшений всего технологического процесса, создания принципиально новых моделей грузовиков, необходимых рынку. Это невозможно сделать без серьезных инвестиций. Но направлены они должны быть, в первую очередь, не столько в производственный процесс, сколько в технологии, в сотрудников предприятия, в молодых специалистов со студенческой скамьи, поскольку один из главных капиталов автозавода — это люди, которые работают и живут в Миассе.

— Вы являетесь приверженцем современных принципов организации производственного процесса, как вы охарактеризуете состояние дел на заводе в этом направлении?

— Я приверженец эффективной командной работы. Автозаводцев всегда отличало высокое чувство личной ответственности за результаты труда всего коллектива, умение противостоять трудностям, мобилизовать все силы и возможности для решения возникающих задач. Иначе не было бы такой истории, такого бекграунда у автомобилей с брендом «УРАЛ» в России и в мире в целом. Моя цель — в объединении команды для решения на первый взгляд невыполнимых задач.

Надежность и ресурс, безопасность и комфорт

— Будут ли принципиальные изменения модельного ряда и объемов выпускаемой продукции, продолжит ли автозавод выпускать NEXT, дорожную гамму грузовиков, грузовиков бескапотной гаммы, спецтехнику на базе «Уралов»?

— Автозавод «УРАЛ» является одним из лидеров российского рынка грузовых полноприводных автомобилей. Нашу технику хорошо знает потребитель, но автозавод не стоит на месте. Преемником классического, мощного, проходимого, хорошо зарекомендовавшего себя во многих отраслях промышленности, экономики, сельского хозяйства «Урала-4320» стал автомобиль «УралNEXT». К испытанным качествам «Урала» мы добавили надежность и ресурс, безопасность и комфорт, «Урал» получил абсолютно новую кабину, устроенную по всем правилам эргономики и удобства водителя. Это был прорыв, новая ступень в развитии предприятия.

Но мы пошли дальше. Чтобы удержаться и развиваться, необходимо следовать требованиям потребителей, а потребителю нужны автомобили для дорог. И в достаточно короткие сроки были созданы базовые модификации дорожных автомобилей «Урал»: автомобиля-самосвала и седельного тягача с колесными формулами 6х4, а также шасси для установки различного рода спецтехники. В перспективных планах автозавода «УРАЛ» — дальнейшее развитие линейки дорожных автомобилей «Урал», в частности выпуск дорожных автомобилей с бескапотной кабиной. Это стратегически для нас важно.

К 75-летию Победы

— 2020 год — юбилейный для всего российского народа. 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Какие мероприятия будут проводиться на заводе в честь этой даты? Как вы собираетесь ее отмечать?

— Автозавод намерен достойно отметить юбилейный День Победы.Этому посвящен целый ряд мероприятий в течение года. К примеру, в рамках традиционной спортивной первомайской легкоатлетической эстафеты мы готовимся провести массовый забег для всех желающих, посвященный Победе. Предполагается участие около 1000 человек — заводчан, первых руководителей автозавода, города, предприятий партнеров, а также неравнодушных жителей Миасса. В работе находится фильм о стойкости, мужестве людей в военные годы, о становлении нашего предприятия.

Запланирован ряд торжественных мероприятий, среди которых — автопробег автомобилей «Урал», массовый праздник для автозаводцев и горожан, концерты для ветеранов предприятия. Работе с ветеранами автозаводцы уделяют большое внимание. Ко Дню Победы автозаводцы установят две мемориальные доски на дома, где проживали Василий Михайлович Густоев — участник войны, Герой Труда, почетный гражданин Миасса, и Дмитрий Семенович Стрелкин — также Герой Труда и почетный гражданин Миасса. Такие люди — предмет гордости, связующее звено поколений. Их стойкость, мужество, да и сама жизнь — истинный пример доблести и патриотизма для всех нас. Ветераны уходят, на сегодняшний день на АЗ «УРАЛ» осталось всего 10 участников Великой Отечественной войны и 264 труженика тыла. Не хотелось бы предвосхищать события и раскрывать все детали праздника, но готов сказать, что встреча юбилейной даты будет достойной.

Кадровый потенциал

— Говорят, что сейчас автомобильная отрасль испытывает кадровый голод. Особенно не хватает молодых специалистов. Как у вас на предприятии с этим? Какие профессии наиболее востребованы? Хватает ли рабочих рук? Как привлекаете молодежь?

— Если вы заметили, на протяжении многих лет прием на завод «УРАЛ» был закрыт. Сегодня мы принимаем сотрудников почти по всем направлениям. В 2020 году пройдет индексация заработной платы. Предприятие развивается, в связи с этим существует кадровая потребность. Востребованы специалисты в области разработки автомобильной техники, технологического сопровождения производства. Растет потребность в рабочих специальностях, требуются квалифицированные наладчики, операторы станков, электрогазосварщики, токари, фрезеровщики, слесари механосборочных работ и прочие.

Подготовке молодых специалистов и эффективных руководителей автозавод «УРАЛ» всегда уделяет большое внимание. На предприятии выстроены многолетние плодотворные шефские отношения с учебными заведениями города — Миасским машиностроительным колледжем и машиностроительным и автомобилестроительным факультетами Южно-Уральского госуниверситета. Только за 2019 год около 50 студентов ЮУрГУ и 250 — 270 студентов МиМК прошли на предприятии различные виды практик, для школьников и студентов проводятся праздники и профориентационные мероприятия.

С апреля 2019 года на автомобильный завод «Урал» в качестве стажеров в дирекции по закупкам, по логистике, а также в торговом доме АЗ «Урал», пришли 12 учащихся миасских филиалов Южно-Уральского и Челябинского государственных университетов. Автозавод «Урал» настолько заинтересован в отборе лучших студентов для усиления качественного состава предприятия и развития компетенций будущих молодых специалистов, что принял решение распространить программу стажировки и на другие службы завода. Семь человек, успешно прошедших стажировку, сейчас трудятся на предприятии. В 2020-м в программу включены новые направления: «Разработка и проектирование продукта», «Технологическое сопровождение производственных процессов». Всего в течение прошлого года было трудоустроено 50 выпускников вузов, ссузов 2018 — 2019 годов, проходивших практику на автозаводе.

И еще одна важная деталь. На автозаводе «Урал» начиная с апреля 2017 года действует программа отбора и подготовки бизнес-лидеров. Она предусматривает поэтапную подготовку будущих руководителей, развитие у них лидерских качеств и компетенций. Программа планирования, отбора и развития преемников не имеет финала — кадровый резерв пополняется и обновляется ежегодно.

Наладить взаимодействие

— В апреле 2019 года в Миассе была зарегистрирована организация «Союз за развитие Миасса», в которую вошли такие крупные городские предприятия, как «Асептические медицинские системы», «Ламинарные системы», «Ивеко-АМТ», «Системы Папилон» и еще ряд других. Автозавод представляете вы, Павел Александрович. Как собираетесь участвовать в этой работе?

— Руководители крупных предприятий, которые создают городскую экономику, поняли, что необходимо объединяться и начинать участвовать в социально-экономической жизни города. Суммарная численность работников предприятий, вошедших в союз, превысила 15 тысяч человек. После присвоения Миассу статуса ТОСЭР (территория опережающего социально экономического развития) вопрос о создании данной структуры стал еще более острым и актуальным в экономическом контексте. Миасс — город думающий, с огромным потенциалом реальных городских элит, которые могут внести улучшения условий жизни в городе, содействовать созданию политически стабильной обстановки. А это особенно важно в связи с присвоением городу нового статуса. Также все вместе мы, надеюсь, наладим взаимодействие с властями по стратегическим вопросам.

— Возглавляемый вами автозавод «УРАЛ» является системообразующим предприятием, это место работы многих и многих миасцев. В чем сегодня заключаются обязательства перед городом самого крупного работодателя и какие социальные функции вы выполняете в Миассе по доброй воле?

— Что такое завод «УРАЛ»? Да, это системообразующее предприятие, накрепко связанное с Миассом десятками нитей. Городские проблемы автозавод никогда не обходил стороной. Весомо то, что мы являемся главным плательщиком налогов в городскую казну. Мы все живем в Миассе, автозавод же — наш второй дом. Поэтому социальная сфера для предприятия была, есть и будет приоритетным направлением.

Создали мощный фундамент

— Сегодня на предприятии действует более двадцати социальных программ. В поле нашего постоянного внимания социально значимые городские объекты: Дворец автомобилестроителей, Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), Центр загородного отдыха имени Феди Горелова, включающий санаторий-профилакторий для сотрудников и детский летний загородный лагерь. Среди наших постоянных программ — компенсация затрат на питание в столовых предприятия, помощь призванным на военную службу и затем вернувшимся на завод, выплаты молодоженам и при рождении ребенка... И этот список можно продолжать и продолжать.

Директор завода — куда больше чем просто производственная функция, он несет на себе еще и социальную ответственность перед коллективом, населением территории, где работает его предприятие. Конечно, хотелось бы заниматься только одним производством, выпуском «Уралов». Но приходится браться за решение многих городских проблем, заниматься политикой, чтобы привлекать инвестиции для дальнейшего развития, отстаивать интересы завода и отрасли на более высоком уровне.

— В чем главная сила завода «Урал»?

— Историю автомобильного завода «УРАЛ» сегодня продолжают и создают работники предприятия — каждый на своем рабочем месте. Автозавод, как и прежде молод и энергичен. Каждый день сотрудники предприятия вкладывают силу и душу в его успешное развитие. За много лет мы создали мощный фундамент для реализации самых смелых проектов. В наших силах — достичь максимальной эффективности, повышая свой профессионализм и репутацию в отрасли.

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