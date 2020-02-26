Малышу в Магнитогорске дважды поставили ОРВИ, а у него была опасная пневмония

Двухлетнему малышу стало плохо. Поднялась высокая температура. Обеспокоенная мать позвонила в поликлинику, вызвала врача. Доктор пришла, осмотрела и заключила: «ОРВИ».

— Врач, сказала, что горло красное, а хрипов нет. Выписала антибиотики, и благополучно ушла, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск мать мальчика Юлия Смирнова.

Высокая температура насторожила родителей. Они поехали в частную поликлинику и сдали кровь. Результаты показали воспаление в организме!

10 СЕКУНД И ДИАГНОЗ ГОТОВ

В этот же вечер температура выросла до 40 градусов. На этот раз мама уже вызвала скорую помощь.

Приехали, осмотрели ребенка. Малыш тяжело дышал, горло было воспалено, началась лихорадка. От госпитализации мать отказалась, а наутро обратилась в больницу.

Дима пережил несколько визитов врачей и уколы. Фото: Соцсети.

— В приемном покое нас осматривают буквально за 10 секунд и снова говорят: «У вас ОРВИ, сейчас поставим жаропонижающий укол, и можете ехать домой, мест в больнице нет». Все это было сказано с ухмылкой на лиц, — утверждает Юлия.

«СРОЧНО В БОЛЬНИЦУ!»

Но на этом семья не успокоилась. Снова в частной клинике сделали рентген.

— Срочно в больницу, — испугался врач. — Это пневмония!

Родители помчались в больницу с заключением рентгенолога. И тогда уже мальчику поставили пневмонию, гнойную ангину и положили в стационар.

Казалось бы, все хорошо, вовремя разглядели опасный недуг. На следующий день, по словам Юлии, врач снова убеждала ее, что это не пневмония.

Сейчас Димочка идет на поправку. Фото: Соцсети.

— Заверяла меня, что это точно на 99%. Я не стала доверять жизнь своего ребенка местным докторам и забрала сына из больницы.

«БУДУ ЖАЛОВАТЬСЯ!»

Было это 15 февраля. Сейчас мальчик еще болеет.

— Мы лечимся дома, — говорит мама. — Ставим уколы, принимаем лекарства. Выздоровеем, и я пойду с жалобой к главному врачу и напишу жалобу в минздрав, чтобы врачей наказали за халатность. Страшно подумать, что произошло бы с моим ребенком, если бы мы сами не узнали диагноз!

Семья Смирновых благодарна врачам платной клиники за то, что обнаружили у сына болезнь. Фото: Соцсети.

КОММЕНТАРИЙ НЕ ПОЛУЧИЛИ

Мы пытались связаться с больнице, где маленькому пациенту поставили ОРВИ вместо пневмонии. Там нам сказали: «Не было у нас таких случаев, и вообще ничего мы не знаем».

Не получив внятного ответа из медучреждения, мы отправили запрос в Минздрав Челябинской области, ответа пока не получили.

КСТАТИ

Чем опасна пневмония

Пневмония опасна осложнениями. Если не диагностировать болезнь во время и не начать лечение, это может привести к сердечной и дыхательной недостаточности. Пациент рискует заработать отек легких, что грозит летальным исходом.

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