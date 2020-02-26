2020-02-26T13:06:29+03:00
Общество

Малышу в Магнитогорске дважды поставили ОРВИ, а у него была опасная пневмония

Неверный диагноз обнаружили только на платном приеме в частной клинике
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Юлия Смирнова с сыном Димой. Фото: Соцсети.Юлия Смирнова с сыном Димой. Фото: Соцсети.
Изменить размер текста:

Двухлетнему малышу стало плохо. Поднялась высокая температура. Обеспокоенная мать позвонила в поликлинику, вызвала врача. Доктор пришла, осмотрела и заключила: «ОРВИ».

— Врач, сказала, что горло красное, а хрипов нет. Выписала антибиотики, и благополучно ушла, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск мать мальчика Юлия Смирнова.

Высокая температура насторожила родителей. Они поехали в частную поликлинику и сдали кровь. Результаты показали воспаление в организме!

10 СЕКУНД И ДИАГНОЗ ГОТОВ

В этот же вечер температура выросла до 40 градусов. На этот раз мама уже вызвала скорую помощь.

Приехали, осмотрели ребенка. Малыш тяжело дышал, горло было воспалено, началась лихорадка. От госпитализации мать отказалась, а наутро обратилась в больницу.

Дима пережил несколько визитов врачей и уколы. Фото: Соцсети.

Дима пережил несколько визитов врачей и уколы. Фото: Соцсети.

— В приемном покое нас осматривают буквально за 10 секунд и снова говорят: «У вас ОРВИ, сейчас поставим жаропонижающий укол, и можете ехать домой, мест в больнице нет». Все это было сказано с ухмылкой на лиц, — утверждает Юлия.

«СРОЧНО В БОЛЬНИЦУ!»

Но на этом семья не успокоилась. Снова в частной клинике сделали рентген.

— Срочно в больницу, — испугался врач. — Это пневмония!

Родители помчались в больницу с заключением рентгенолога. И тогда уже мальчику поставили пневмонию, гнойную ангину и положили в стационар.

Казалось бы, все хорошо, вовремя разглядели опасный недуг. На следующий день, по словам Юлии, врач снова убеждала ее, что это не пневмония.

Сейчас Димочка идет на поправку. Фото: Соцсети.

Сейчас Димочка идет на поправку. Фото: Соцсети.

— Заверяла меня, что это точно на 99%. Я не стала доверять жизнь своего ребенка местным докторам и забрала сына из больницы.

«БУДУ ЖАЛОВАТЬСЯ!»

Было это 15 февраля. Сейчас мальчик еще болеет.

— Мы лечимся дома, — говорит мама. — Ставим уколы, принимаем лекарства. Выздоровеем, и я пойду с жалобой к главному врачу и напишу жалобу в минздрав, чтобы врачей наказали за халатность. Страшно подумать, что произошло бы с моим ребенком, если бы мы сами не узнали диагноз!

Семья Смирновых благодарна врачам платной клиники за то, что обнаружили у сына болезнь. Фото: Соцсети.

Семья Смирновых благодарна врачам платной клиники за то, что обнаружили у сына болезнь. Фото: Соцсети.

КОММЕНТАРИЙ НЕ ПОЛУЧИЛИ

Мы пытались связаться с больнице, где маленькому пациенту поставили ОРВИ вместо пневмонии. Там нам сказали: «Не было у нас таких случаев, и вообще ничего мы не знаем».

Не получив внятного ответа из медучреждения, мы отправили запрос в Минздрав Челябинской области, ответа пока не получили.

КСТАТИ

Чем опасна пневмония

Пневмония опасна осложнениями. Если не диагностировать болезнь во время и не начать лечение, это может привести к сердечной и дыхательной недостаточности. Пациент рискует заработать отек легких, что грозит летальным исходом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем резонансного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Потеет рядом с министром и без маски: В Сеть попало видео с совещания зараженного коронавирусом чиновника в Иране
Заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи рассказывал о том, что страна победит коронавирус, но даже на высшем уровне есть проблемы с мерами профилактики COVID-19
Новости 24
Строительство школы в челябинском Академе может затянуться
В Челябинской области могут отменить десятки междугородных автобусных рейсов
Ирина Гехт заступилась за мать из Челябинска, у которой на штрафстоянку увезли машину с ребенком
В школьной столовой Озерска детям продают еду с грязных подносов
У главы Челябинска появился новый вице-мэр
У мэра Челябинска Натальи Котовой появился новый заместитель
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
«Наш ответ ШОС и БРИКС»: Челябинск голосует за альтернативный праздник — фестиваль больших граффити
Поворот направо у памятника Орленку в Челябинске снова перекроят
Крупный ТРК в Челябинской области оказался в одном ряду с «Зимней вишней»
Нашлись 50 рублей, за которые жительница Челябинской области обещала пробежаться голой по улице
В Челябинске закрыли дело о ДТП со скорой, спешившей к беременной