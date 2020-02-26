2020-02-26T16:40:11+03:00
Общество

«Больше ко мне не садись!»: в Челябинске маршрутчики отменяют остановки и выгоняют неудобных пассажиров

Водители микроавтобусов пишут личные правила перевозок
Ирина ГОЛЛАЙ
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Маршрутки словно короли на дорогах. От их наглости страдают и другие водители, и пассажиры.Маршрутки словно короли на дорогах. От их наглости страдают и другие водители, и пассажиры.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Челябинка Ольга добирается до работы маршруткой № 58. Садится в Ленинском районе, а выходит у дворца спорта «Юность» (остановка по Свердловскому проспекту).

«ВСЕ ВОРЧАТ, НО МОЛЧАТ»

Когда маршрут запустили, 58-й разворачивался под мостами у ТРК «Мегаполис». Выезжал возле элеватора и дальше по улице Труда ехал в сторону зоопарка.

Но делать крюк водителям, видно, не комильфо. Теперь они высаживают народ за 20 метров до остановки, прямо на обочине, и сразу по кольцу уходят на Труда.

— Пассажирам это неудобно. Приходится идти вперед вдоль забора по снегу, по гололеду. Все ворчат, но молчат, — говорит Ольга. — Но уехать с «Юности» в сторону зоопарка невозможно. Маршрутки № 58 просто едут мимо.

«НЕТ ТАКОЙ ОСТАНОВКИ»

На этой неделе Ольга столкнулась с открытым хамством.

— В мою машину больше не садитесь! Остановки на «Юности» больше нет — перестраиваться в третий ряд я не буду, — заявил водитель ошарашенной пассажирке.

Ольга попробовала возразить, что поворот находится гораздо дальше. Но водитель сказал, что дальний проезд закрыт.

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ ОБЯЗАН

— Остановка у «Юности» вписана в маршрутный лист. Есть конкретное время, когда машины должны высаживать там пассажиров. Просто там на кольце поворот неудобный. А водитель, наверное, новый. Вот и не разобрался. С водителем мы, конечно, поговорим, — пообещали в диспетчерской 58-го маршрута.

В городском управлении транспорта тоже встали на сторону пассажирки:

— Остановка на «Юности» для маршрута № 58 не отменялась. А поворачивать на Труда маршрутки № 58 должны под мостом в районе «Мегаполиса», — заверил КП-Челябинск пресс-секретарь городского управления транспорта Евгений Талыпов.

Чтобы не делать вот такой крюк, маршрутки игнорируют остановку у "Юности".

Чтобы не делать вот такой крюк, маршрутки игнорируют остановку у "Юности".

В управлении транспорта говорят, что жалобы на культуру обслуживания в маршрутках — самые частые.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться на маршрутки

Если вас тоже обидели в маршрутке, можно жаловаться:

— перевозчику, отвечающему за работу маршрута (контакты тут);

— в городское управление транспорта на сайте мэрии или по электронной почте transport@cheladmin.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

А что вас возмущает в работе маршруток?

Сообщите об этом нашим журналистам:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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