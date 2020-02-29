12-летнему мальчишке сломали нос в раздевалке хоккейной школы Челябинска

Юрий Чехлатый — директор детского спортклуба, активист. Во дворе своего дома в Ленинском районе Челябинска залил отличный каток, где гоняет на коньках ребятня со всей округи.

Его внук занимается в хоккейной школе «Метеор-Сигнал» и после тренировки вместе с другими ребятами часто приезжает туда.

— Накануне 23 февраля они как обычно приехали ко мне на каток, но были все на взводе, — рассказывает Юрий Григорьевич. — Рассказывают: парнишке одному прямо в раздевалке сломали нос. Кто? Да другой хоккеист, у которого мама — в родительском комитете. Собирает деньги, все организует. В общем, самая главная там.

Вот у ее сына в тот день вроде как случился конфликт с одним мальчишкой. Их разняли. А другой пацан сидел на скамейке и кинул фразу типа «Да ты такой же, как твоя мама». Дословно я не знаю. Ну тот подошел и как ударит ему в нос. Кровища потекла!

Тут прибежала мама эта из комитета и, как мне рассказали мальчишки, еще и подзатыльник отвесила пострадавшему. Мол, так тебе и надо.

Какое право она имеет поднимать руку на чужого ребенка? Естественно, я возмутился, и решил разобраться в ситуации. За такое надо выгонять из школы! Я обращусь в прокуратуру.

Инцидент произошел среди воспитанников хоккейной школы Челябинска. Фото: Юрий Чехлатов.

Но с таким мнением Юрий Григорьевич оказался в меньшинстве. 25 февраля в хоккейной школе прошло собрание. Дети поменяли свои показания: никто ничего не видел.

Нужно ли наказывать юного хоккеиста вплоть до отчисления из школы?

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

«Не хотим ломать судьбу мальчишке»

Сейчас хоккеист, который ударил, продолжает ходить на тренировки. А пострадавший сидит на больничном — у него перелом. Мы позвонили его маме.

— Конфликт улажен. Мы встретились семьями и во всем разобрались, — говорит мама Анастасия. — Не хотим ломать судьбу мальчишке. Он хороший игрок и парень положительный. Я могла от кого-то другого ожидать такого поступка, но не от него.

Его мама тоже в шоке. Конечно, она сама никого не била. Она меня клятвенно в этом уверила. Да и сын мой говорит, что не был такого. Дети, вероятно, решили поярче преподнести историю и добавили деталей от себя. Мальчишки — есть мальчишки. Поругались, подрались, помирились.

Мой действительно плохо сказал про маму того парня. Он извинился. А тот парень при всех попросил прощения, что ударил моего сына.

Этот случай стал уроком для всех юных хоккеистов. Администрация школы провела с ними беседу. Сейчас ребятам по 12 лет, а с 14 наступает уголовная ответственность, и тогда подобный инцидент может стоить спортивной карьеры, как минимум.

Директор школы обещал предпринять меры, чтобы такого больше не повторялось. Теперь тренер будет следить за дисциплиной не только на льду, но и в раздевалке.

Юрий Григорьевич не допускает неспортивного поведения на своем льду. Фото: Юрий Чехлатов.

МНЕНИЕ «ЗА»

«Такое нельзя прощать!»

Чехлатый считает, что так оставлять ситуацию нельзя. Он сам играл в хоккей. Чемпион России. Работал тренером в разных клубах.

— Я переживаю, так как у меня внук в этой школе занимается. Да и вообще считаю, что чужих детей не бывает, — говорит Юрий Григорьевич. — Сейчас простили, потом кому-нибудь еще сильнее врежет. Я знаю, что из этой школы выгоняли и за куда меньшие провинности. Почему для этого мальчишки сделали исключение? Хотелось бы выяснить.

В полицию не сообщили. В травмпункте обманули, сказав, что была драка на улице. Родители боятся, что их детям не дадут играть, поэтому выгораживают и школу, и того мальчишку. Но я это так не оставлю. Буду добиваться справедливости.

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