2020-02-27T13:37:52+03:00
Общество

Нет платежей — нет электричества

Задолжавшие поставщику электроэнергии южноуральцы могут остаться без света
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В феврале 400 тысяч жителей Челябинской области получили от гарантирующего поставщика электроэнергии — ООО «Уралэнергосбыт» — уведомления о задолженности, тянущейся с 2019 года. К самым злостным неплательщикам в ближайшее время будут применены крайние меры.

400 тысяч уведомлений означают, что вовремя счета не оплачивает почти треть населения Южного Урала: всего в феврале было разослано полтора миллиона квитанций за электроэнергию. Предупреждения получили жители региона, не погасившие задолженность еще с 2019 года. Поставщик сообщает, что должники, протянувшие с оплатой, рискуют остаться без света.

Как сообщает пресс-служба «Уралэнергосбыта», закон позволяет сбытовой компании ограничить потребление электроэнергии, если оплата за свет не поступает в течение двух месяцев. Сначала в адрес неплательщика поступает автоматический звонок с предупреждением о задолженности. Он рассчитан скорее на тех, кто забыл, находился в отъезде или просто затянул с оплатой. В январе такие звонки получили 107 тысяч абонентов.

Далее должник получает официальное письмо о планируемом ограничении. С момента его получения у потребителя остается 30 дней на погашение задолженности или заключение соглашения о рассрочке платежей. Если не предпринять никаких действий, энергоснабжение прекратится в указанный срок вплоть до погашения всей суммы долга и предоставления платежных документов. В январе такие уведомления на общую сумму более 66 миллионов рублей получили 18 тысяч южноуральцев. Из них без света уже остались почти 2,5 тысячи.

— Ограничение электроснабжения — это крайняя мера, но зачастую решить проблему другим путем не удается, — комментирует генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков. — Сбор денежных средств — это обязанность гарантирующего поставщика. Мы, как сбытовая компания, тоже должны производить оплату на оптовом рынке, за транспортировку электроэнергии. Если поставщик, в свою очередь, от потребителей эти деньги не получает — возникает угроза устойчивости системы.

Напомним, узнать размер начисленных платежей можно в личном кабинете поставщика электроэнергии, вход в него доступен с сайта или через QR-код на квитанции. Сервис позволяет удаленно передавать показания, получать квитанции в электронном виде и оплачивать электроэнергию в один клик. К личному кабинету могут быть привязаны сразу несколько лицевых счетов.

uralsbyt.ru

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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