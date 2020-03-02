«Забор подожгли, деньги тянут!»: челябинскому священнику не дают жизни в садовом товариществе

Филипп Шамин десять лет назад приобрел садовый участок под Кыштымом, в СНТ «Дальняя дача». Каждое лето он с тремя и детьми и супругой проводит здесь время. Да и местный огород кормит их весь год.

ОБВИНИЛИ В «ЗАХВАТЕ» ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ

Участок находится на въезде в СНТ. Батюшка всегда платил взносы, но четыре года назад вышел из членства и перевел садовый дом в жилой.

— Это было непросто. Обнаружилась ошибка — сверх нашего участка наложили участок Миндортранса, который граничит с товариществом. Ошибку мы исправили и стали ставить забор, — рассказывает Филипп.

Но председатель СНТ забеспокоился, что забор заходит за чужую территорию и обратился в земельный надзор. К Шаминым нагрянула проверка.

— О проверке не предупредили. Приехали, начали мерить. У меня даже не посмотрели документы. Проверяющая лишь сказала: «А не проще было председателю отслюнявить?». Проверка показала, что мой участок вышел за границы. Мне грозил штраф в 10 тысяч.

Дача Шаминых.Фото: Из личного архива героя публикации

Филипп пожаловался в прокуратуру. Там признали проверку земельного надзора недействительной, а действия председателя расценили как самоуправство.

— Прокуратура передала дело в полицию, чтобы председателя оштрафовали за ложный донос. Семь месяцев никакого ответа от полиции не было. Затем мне позвонили с анонимного номера, неизвестный представился следователем, имя назвать отказался. Сказал, что дело, скорее всего, останется без движения. Потому что сын председателя работает в полиции. Я знаю его, он ни раз приходил ко мне с отцом, — говорит Филипп.

Проверка из земельного надзора была летом прошлого года. А перед этим, весной, на участке Шаминых вспыхнул забор. Пламя перекинулось на баню. Филипп уверен, это был поджог.

— Было возбуждено уголовное дело, но никаких движений по нему тоже так и нет.

Пожар повредил баню.Фото: Из личного архива героя публикации

«ПОСТОЯННО СТАРАЕТСЯ НАСОЛИТЬ»

Шамины утверждают, когда они состояли в садовом товариществе, с них требовали деньги то за одно, то за другое. А куда средства уходили, никто перед дачниками не отчитывался.

— Ни расчетного счета, ни онлайн кассы нет. Только нал. Отчеты, куда ушли деньги не предоставлялись. По сути, он меня затравил из-за того, что я вышел из СНТ. А почему вышел? Мы приезжаем на дачу только летом, зимой нас там нет. Прихожу на собрание, они мне: «С тебя пять тысяч». Я отвечаю: «За что?». «А вот у нас зимой потери». Так меня зимой там нет! Чтобы меня не дергали, я заплатил разом 20 тысяч, наперед. Но потом мне сказали, что я снова должен. Якобы сменился казначей, его журнал «мышки съели», и моя квитанция об оплате стала недействительна, — возмущается священник.

Загородный участок для семьи не только место отдыха. Здесь они выращивают овощи, ягоды, зелень. Продукты со своей грядки полезнее и дешевле, чем в супермаркете.Фото: Из личного архива героя публикации

Шамины не пользуются услугами садового товарищества. Во дворе у них колодец с питьевой водой, свет подключен к другой линии, дом охраняет частное предприятие. Дорогу возле участка они отремонтировали на свои деньги.

— Мой участок буквой «П» огибают дороги сада. Я письменно трижды обращался в правление с просьбой отремонтировать их. Председатель сказал: «Делай, мы тебе компенсируем». А когда все было сделано, они письменно признали, что я отремонтировал, но компенсировать ремонт мне не будут.

По словам отца Филиппа, председатель постоянно старается ему насолить.

— Грозился закрыть проезд, потому что я не член товарищества, хотя земля-то не их, она даже не межеванная. Приезжаю летом с детьми, они мне вырубают свет. Поэтому я к другой линии и подключился.

После истории с проверкой участка Филипп обратился в суд, чтобы возместить моральный и материальный ущерб, а также вернуть деньги за отремонтированную дорогу — 97 тысяч. А также направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

«С НАШЕЙ СТОРОНЫ БЫЛО ТОЛЬКО ПИСЬМО В МЭРИЮ, А ТАМ НАЧАЛОСЬ...»

Председатель СНТ «Дальняя дача» Евгений Новиков утверждает обратное.

— Наше СНТ арендует землю у администрации Кыштымского городского округа. Мы сделали запрос в земельный комитет: прав он или нет. По результатам проверки прислали письмо — произошел захват территории. С нашей стороны было только письмо в администрацию, а там уже началось.

Полиция эту бумагу получила, посмотрела. Самоуправства никакого не было. Потому что есть статья закона, по которой мы имеем право подавать заявления в любое административное учреждение.

Также мы попросили председателя ответить, почему СНТ не выплатило Филиппу деньги за отремонтированную дорогу и куда делись уплаченные им 20 тысяч.

— У нас 250 садов: один дорожку заасфальтировал около своего сада, другой щебенку привез. И что, СНТ должно возмещать что ли их хотелки? У нас если кто-то что-то хочет сделать или предложить, подает заявление, его рассматривает правление сада. Какие-то более серьезные вопросы выносятся на общее собрание СНТ. А он вам не сказал, что мусор собрал, вывез и мы ему это оплатили? А про уплаченные 20 тысяч впервые слышу.

Сын Евгения на самом деле офицер полиции. Но председатель уверяет, он не ходит с ним по дачникам.

— За такие дела он в момент с работы вылетит, вы что! А когда эта вся история происходила, он вообще был в Дагестане.

КОММЕНТАРИЙ

«Священник не нарушал закон, а вот председатель превысил должностные полномочия»

— Эта история — наглядная иллюстрация того, что даже в наше время можно столкнуться с отношением людей, напоминающем феодальный, а может даже и первобытный строй, где председатель СНТ определяет себя хозяином. Несмотря на инициированную им проверку, фактов, свидетельствующих о нарушении закона владельцем участка, прокуратура не установила. Более того, прокуратурой выявлено превышение должностных полномочий со стороны председателя СНТ. Никаких противоправных и незаконных действий со стороны Филиппа не следовало, с документами у него полный порядок, — говорит юрист ООО «Центр Бизнес-Консультант» Егор Шмидт.

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