2020-02-28T18:02:37+03:00
Общество

«Страховая нашла массу нарушений в работе медиков»: челябинская семья винит врачей в тяжелом заболевании сына

За то, что ребенок стал инвалидом, суд назначил родителям компенсацию — всего 32 тысячи рублей
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Малаховы устали бегать по врачам и самостоятельно добиваться каждого осмотра. Фото: «Гражданский патруль| Катав-Ивановский район»Малаховы устали бегать по врачам и самостоятельно добиваться каждого осмотра. Фото: «Гражданский патруль| Катав-Ивановский район»
Изменить размер текста:

Геннадий Малахов из Катав-Ивановска уверен: сын стал инвалидом из-за халатности врачей.

ВРАЧИ ГОВОРИЛИ: «САМО ПРОЙДЕТ»

— У нас родилась двойня: мальчик и девочка. Еще в роддоме у сына нашли расширение почечной лоханки. Сказали: ничего страшного. А когда Артему исполнился год, его здоровье стало резко ухудшаться, — рассказывает папа Геннадий.

— Мы стали бегать по врачам. Но все говорили: «Пройдет» и даже не обследовали. Когда мы сами сделали УЗИ, оказалось, что у сына уже последняя стадия заболевания, и нужна срочная операция.

Всего Артем их перенес уже семь. Оперировали и в Челябинске, и в лучших клиниках Москвы. Каждый следующий врач только находит ошибки в работе предыдущего. А что касается лечения Артема: результата нет.

У шестилетнего Артемки — гидронефроз. То есть нарушение работы почек, которое приводит к их атрофии. Сопутствующие симптомы: рвота, слабость, отеки…

Артемка с папой. Фото из личного архива героев материала.

Артемка с папой. Фото из личного архива героев материала.

КОГДА ПОБЕДА ХУЖЕ ПОРАЖЕНИЯ

Геннадий обратился в суд. Страховая компания нашла массу нарушений в работе медиков. Ребенок с диагнозом с рождения не получал должного медицинского обслуживания.

— Мы выиграли дело, — говорит Малахов. — Но при этом судья постановил, что больница не виновата. Не удивительно, ведь судебно-медицинскую экспертизу проводили ее же врачи. Нам выплатили компенсацию морального вреда: 20 тысяч рублей ребенку и по 6 тысяч родителям. Итого 32 тысячи рублей за то, что мой сын стал инвалидом! Что это — подачка? Я не понимаю смысл компенсации, если медики, якобы, не виноваты. Такая победа хуже поражения.

У Артема есть сестра-близнец. Фото из личного архива героев материала.

У Артема есть сестра-близнец. Фото из личного архива героев материала.

СТРАШНЫЕ ВОПРОСЫ

— Мама, когда я умру? — задает вопрос маленький Артем.

Услышать такое страшно для любого родителя. Малаховы надеются, что есть врач, который сможет им помочь. Но пока не могут его найти. Они уже не раз обращались за помощью в Минздрав и к детскому омбудсмену.

— В Минздраве советуют: наблюдайтесь у какого-то одного врача, — рассказывает Геннадий. — В чем смысл такого наблюдения? Может быть, станет лучше. А может быть, откажет вторая почка.

Я не понимаю, почему не соберут консилиум, чтобы решить, как лечить моего сына! Мы так устали от постоянных ошибок врачей. От того, что приходится самим связываться с клиниками, выбивать каждый анализ, постоянно собирать кипу бумаг. От того, что никому нет до нас дела. Помогите спасти ребенка! Помогите найти врача, который вылечит его.

Связаться с папой больного мальчика Геннадием Малаховым можно через его аккаунт в ВК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Малышу в Магнитогорске дважды поставили ОРВИ, а у него была опасная пневмония

Неверный диагноз обнаружили только на платном приеме в частной клинике (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«В школу не ходил, целыми днями пел в подъезде» - рассказывают соседи мальчика Миши. Того, который попросил помощи у Путина
Конечно, ребенку с бабулей лучше. Но для этого ему надо исправиться и слушаться старших. Учиться, делать уроки. Ничего этого в семье не было [видео]
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: Муж требует, чтобы я летела к нему в Хорватию, но там тоже меня изолируют!
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем
Новости 24
В Челябинске пошла на поправку «девочка из концлагеря»
Заместителю мэра Челябинска не понравился светофор у администрации города
В Челябинске на площади Революции запретили парковку
В Челябинске началась реставрация особняка, который продавали за рубль
Челябинской области ускорить темпы газификации поможет Минэнерго России
В Челябинске белых медведей угостили лакомством в игрушках
Аудиторы нашли нарушения на 5 млрд при расходовании бюджетных денег в Челябинской области
В Челябинске угрозами осквернили стихийный мемориал на месте гибели подростка
Глава Челябинска призывает проголосовать за фестиваль граффити
Челябинцев приглашают отметить Масленицу на льду
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
Челябинская область держит первое место в УрФО по числу преступлений
«Испытание Челябинском»: подвели итоги тест-драйва нового низкопольного трамвая
«Жуй и угорай»: в Челябинске продают конфеты в виде наркотиков
Хоккеист из Челябинской области попал в топ-3 самых дорогих спортсменов России
От получки до получки: жители Челябинска работают на выплату кредитов
В Челябинской области чиновница разрешила эксплуатировать недостроенный трубопровод
Масленица в Челябинске 2020: горожан зовут на бесплатные народные гуляния
В Челябинске активистов приглашают стать волонтером Конституции
Бизнесмены и губернатор Алексей Текслер обсудили, как Челябинску догнать Екатеринбург
К морю: из Челябинска до Адлера на майские пустят дополнительные поезда
В Челябинске УФАС отвергнута жалоба по торгам на строительство школы
В Челябинской области на три месяца ограничат и перекроют участки федеральных трасс
В мэрии Челябинска рассказали, как боролись с последствиями снегопада
В Челябинске власти помогут вдовцу из Азербайджана оставить себе четырех детей