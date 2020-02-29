«Страховая нашла массу нарушений в работе медиков»: челябинская семья винит врачей в тяжелом заболевании сына

Геннадий Малахов из Катав-Ивановска уверен: сын стал инвалидом из-за халатности врачей.

ВРАЧИ ГОВОРИЛИ: «САМО ПРОЙДЕТ»

— У нас родилась двойня: мальчик и девочка. Еще в роддоме у сына нашли расширение почечной лоханки. Сказали: ничего страшного. А когда Артему исполнился год, его здоровье стало резко ухудшаться, — рассказывает папа Геннадий.

— Мы стали бегать по врачам. Но все говорили: «Пройдет» и даже не обследовали. Когда мы сами сделали УЗИ, оказалось, что у сына уже последняя стадия заболевания, и нужна срочная операция.

Всего Артем их перенес уже семь. Оперировали и в Челябинске, и в лучших клиниках Москвы. Каждый следующий врач только находит ошибки в работе предыдущего. А что касается лечения Артема: результата нет.

У шестилетнего Артемки — гидронефроз. То есть нарушение работы почек, которое приводит к их атрофии. Сопутствующие симптомы: рвота, слабость, отеки…

Артемка с папой. Фото из личного архива героев материала.

КОГДА ПОБЕДА ХУЖЕ ПОРАЖЕНИЯ

Геннадий обратился в суд. Страховая компания нашла массу нарушений в работе медиков. Ребенок с диагнозом с рождения не получал должного медицинского обслуживания.

— Мы выиграли дело, — говорит Малахов. — Но при этом судья постановил, что больница не виновата. Не удивительно, ведь судебно-медицинскую экспертизу проводили ее же врачи. Нам выплатили компенсацию морального вреда: 20 тысяч рублей ребенку и по 6 тысяч родителям. Итого 32 тысячи рублей за то, что мой сын стал инвалидом! Что это — подачка? Я не понимаю смысл компенсации, если медики, якобы, не виноваты. Такая победа хуже поражения.

У Артема есть сестра-близнец. Фото из личного архива героев материала.

СТРАШНЫЕ ВОПРОСЫ

— Мама, когда я умру? — задает вопрос маленький Артем.

Услышать такое страшно для любого родителя. Малаховы надеются, что есть врач, который сможет им помочь. Но пока не могут его найти. Они уже не раз обращались за помощью в Минздрав и к детскому омбудсмену.

— В Минздраве советуют: наблюдайтесь у какого-то одного врача, — рассказывает Геннадий. — В чем смысл такого наблюдения? Может быть, станет лучше. А может быть, откажет вторая почка.

Я не понимаю, почему не соберут консилиум, чтобы решить, как лечить моего сына! Мы так устали от постоянных ошибок врачей. От того, что приходится самим связываться с клиниками, выбивать каждый анализ, постоянно собирать кипу бумаг. От того, что никому нет до нас дела. Помогите спасти ребенка! Помогите найти врача, который вылечит его.

Связаться с папой больного мальчика Геннадием Малаховым можно через его аккаунт в ВК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Малышу в Магнитогорске дважды поставили ОРВИ, а у него была опасная пневмония

Неверный диагноз обнаружили только на платном приеме в частной клинике (подробности)