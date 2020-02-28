Банкротство челябинского «мехового магната» курирует управляющий-бессребреник?

Владелец знаменитой в своей время фирмы по торговле шубами Илиас Циоплиакис празднует небольшую, но важную победу: 26 февраля апелляционная инстанция арбитража признала весомыми результаты экспертизы, оценившей стоимость изъятых у бизнесмена шуб. Суммы должно хватить на покрытие большей части долгов банкротящегося предпринимателя. И это несмотря на более чем странное противодействие финансового управляющего и главного кредитора, пытавшихся занизить оценку конкурсной массы.

Моль, съевшая четверть миллиарда

Напомним, дело о банкротстве известного предпринимателя греческого происхождения, продавца шуб и других меховых изделий Илиаса Циоплиакиса рассматривается в Челябинском арбитражном суде с 2016 года. Инициатором процедуры банкротства стал крупный банк, в 2017 году у предпринимателя были изъяты и арестованы более 2,5 тысячи шуб и пальто на серьезную сумму — 265 миллионов рублей в ценах четырехлетней давности. Арестованный товар был включен в конкурсную массу: его предполагается продать и погасить долги бизнесмена вырученными деньгами. Однако шубы хранились в неподобающих условиях. Весной 2019 года нам вместе с Циоплиакисом единственный раз удалось пройти на склад, где меховые изделия с шестизначными ценниками просто валялись на полу. Ни до того, ни после на склад представителей должника просто не пускали. А представителя одного из кредиторов прямо на складе атаковала моль, вылетевшая из рукава шубы с сохранившимся ценником более чем на 150 тысяч рублей.

Впоследствии выяснилось, что арест шуб был осуществлен с нарушениями, в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении судебных приставов-исполнителей по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» (на сегодня Илиас Циоплиакис уже признан следственными органами потерпевшим). В проведении экспертизы испорченных изделий судья Челябинского арбитражного суда Диана Холщигина банкроту отказывала. Однако на исследовании остатков меховой роскоши на четверть миллиарда юристам Циоплиакиса удалось настоять в 18-м апелляционном арбитражном суде.

Какова на вкус шубейка

В январе 2019 года эксперт Владимир Салыев завершил исследование изъятых у предпринимателя шуб. Его вердикт, с одной стороны, удручающ: меховые изделия за годы хранения в ненадлежащих условиях, при несоблюдении соответствующего ГОСТа, получили несколько неустранимых недостатков: провисание в плечах, хруст и жесткость, характерные для пересушки, выцветание меха (текст экспертизы имеется в распоряжении редакции). С другими недостатками, например многочисленными следами моли, можно справиться при предпродажной подготовке. Вывод беспощаден: масса драгоценных мехов, в 2016 году продававшаяся в фирменных магазинах «Диониса» по общей цене более чем в четверть миллиарда, на сегодня стоит не более 186 миллионов. А с учетом неизбежной скидки при переходе на вторичный рынок и расходов на химчистку в 10,5 миллиона может быть реализована за 126 миллионов рублей.

— Тем не менее это настоящая победа, — считает юрист «Диониса». — Если реализовать товар по этой цене, то вырученных денег хватит, чтобы покрыть львиную долю долгов Циоплиакиса, в первую очередь — расплатиться с самым настойчивым кредитором, который и инициировал банкротство. Дело в том, что по предыдущей оценке, сделанной в конце 2017 года по заданию очередного финансового управляющего компанией «Вита-Гарант», меха оценивались только в 33 миллиона. Экспертиза помогла увеличить эту суммуы почти в шесть раз! Действующий финуправляющий почему-то настаивал на сохранении этой, явно недостаточной суммы, но 18-й суд оставил его ходатайство без удовлетворения.

Сам Илиас Циоплиакис с предыдущей оценкой, конечно, тоже не соглашался. Бизнесмен работает на рынке меховых изделий с 1999 года, так что сам может дать фору иным экспертам. Оценка в 33 миллиона, согласно консультационному листу от компании «Вита Гарант» (есть в распоряжении редакции) была основана на «визуальном и органолептическом исследовании изделий».

— Это означает, что оценщики в 2017 году пощупали шубы, погладили, поцеловали — и сделали какие-то выводы! — возмущался в судебном заседании Циоплиакис. — Посмотрите хоть на «Авито» — там шубы от «Диониса», купленные 10 лет назад, продаются по 60 — 70 тысяч рублей. А новый товар «Вита-Гарант» оценивала на порядок дешевле. О том, что кто-то пытается просто прикарманить мой товар, никто не подумал!

Нам денег не надо — работу давай

Победа в апелляционной инстанции — важный, но не окончательный шаг в деле о банкротстве Циоплиакиса. Напомним, сам бизнесмен уверен, что вся процедура признания его несостоятельным затеяна кредитором с одной целью — «отжать» меховой бизнес и получить по дешевке огромную груду дорогостоящих мехов. Еще осенью 2019 года юристы «Диониса» приводили в суде доказательства этой версии: в банке-кредиторе, инициировавшем банкротство компании, работает родственник первого назначенного Илиасу финансового управляющего, а действующий на сегодня управляющий Михаил Сергеев не раз выступал со своим предшественником в одних и тех же процессах и на одной стороне. Суд не принял эти доводы во внимание. Тем не менее логика действий финансового управляющего представляется Илиасу и его юристам странной.

— Михаил Сергеев снова подавал в апелляционный суд ходатайство, чтобы оставить прежнюю, чрезвычайно низкую рыночную стоимость, — объясняют свою точку зрения юристы «Диониса». — Шаг, не укладывающийся в логику работы финуправляющего. Ведь главная функция управляющего — блюсти баланс интересов должника и кредиторов. Это значит, что управляющий прямо заинтересован в максимально высокой оценке конкурсной массы и реализации ее по максимальной цене: это позволяет решить вопрос с долгами банкрота и дать финансовое удовлетворение кредиторам. Наконец, вознаграждение самого финансового управляющего — семь процентов от стоимости реализованной конкурсной массы! Но Михаил Андреевич настаивал на том, что шубы стоят только 33 миллиона и убеждал в своем ходатайстве суд не оценивать их в два с лишним раза дороже!

К сожалению, связаться с самим Михаилом Сергеевым не удалось. Но у банкрота к нему есть еще один вопрос: почему в том же ходатайстве (текст имеется в распоряжении редакции) он настаивает на реализации шуб без контрольных идентификационных знаков (КИЗ). Между тем арбитражный суд 26 февраля прямо запретил реализацию конкурсной массы без этих документов. Поясним: с 2016 года российское законодательство разрешает торговлю меховыми изделиями только при оформлении этих самых КИЗ — документов, подтверждающих, что шуба или муфта сделана из определенного меха, конкретным производителем, наконец, что изделие не представляет опасности для покупателя! Как сообщалось ранее, после изъятия шуб Циоплиакиса КИЗы на них были погашены.

У юристов Циоплиакиса есть своя версия. И сам хозяин шуб в апреле 2019 года, и эксперт Владимир Салыев зимой 2019 — 2020 гг. отмечали: часть товара, порядка 720 изделий, просто подменена на нечто несравнимо более дешевое. Но кредиторы и финансовый управляющий почему-то не обращают на эти данные внимание. Если сегодня оформлять новые КИЗы, то данные в них просто не совпадут с прежними — а информация с КИЗов 2016 года по-прежнему хранится в базах данных контролирующих органов. И замять странную пропажу нескольких сотен дорогих изделий получится, только если обойти этот скользкий вопрос.

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