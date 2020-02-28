2020-02-28T07:51:18+03:00
Общество

Челябинские разработчики создают голосовое управление для домофона

Голосовой помощник сможет реагировать на устные команды и совершать полезные действия
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Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» интегрирует в систему «Умный домофон» голосового помощника на основе искусственного интеллекта, который сможет реагировать на устные команды и совершать полезные действия.

Разработка ассистента началась несколько месяцев назад в рамках развития проекта «Умный город Челябинск». Напомним, что в столице региона установлено несколько десятков тысяч интеллектуальных домофонных панелей, оснащенных микрофоном и видеокамерой. Сейчас создатели сервиса принялись за развитие и расширение функционала существующей системы.

— Со встроенным голосовым помощником, умные домофоны станут еще полезнее и удобней. Представьте себе, что вы подходите к подъезду, руки заняты и освободить их не представляется возможным, в этом случае вы просто озвучиваете просьбу ассистенту позвонить в определенную квартиру, и он ее выполняет. Стоит заметить, что команда может быть любой, и наши специалисты сейчас заняты поиском и подбором запросов от жителей города — рассказывает директор по продуктам и инновациям компании «Интерсвязь» Александр Трофимов.

Мобильное приложение и другие сервисы компании «Интерсвязь» были изначально спроектированы с возможностью будущей интеграции новых мультимедиа сервисов (работа с изображением и звуком). Поэтому развитие технологии изначально было лишь вопросом времени и ресурсов разработчиков программного обеспечения.

Еще одной новинкой, которая добавляет комфорта в использование «Умного домофона», стал «тихий режим» работы устройства. С его помощью жители могут через бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» на операционной системе Android отключать звук звонка домофона на трубке в квартире и на смартфоне. Такой функцией удобно пользоваться в ночное время, чтобы избежать случайных и нежелательных звонков. Следующим шагом станет внедрение этой функции для устройств на базе iOS и создание расписания работы «тихого режима» (возможность выбирать дату и время отключения звука).

По прогнозам экспертов «технологии будущего» сместят акцент с тактильного ввода на голосовые команды и распознавание изображений в процессе «общения» с пользователями. На этих способах взаимодействия и будет осуществляться управление сервисами «Умного города» и «Умного дома».

Напомним, что приложение «Интерсвязь. Умный город» на сегодняшний день является одним из самых масштабных и удобных в регионе. Помимо набора стандартных функций, таких как техподдержка, оно позволяет записаться к врачу, обратиться в ЖЭК, оплатить коммунальные услуги, найти свободные парковочные места, посмотреть видеозаписи с перекрестков в сервисе «Улицы онлайн».

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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